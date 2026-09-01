Se Busca Dueño: el plan de Bienes Nacionales para vender inmuebles fiscales por USD 70 millones

En el Portal de Licitaciones de Bienes Nacionales se podrá conocer la oferta disponible y acceder a la información necesaria para participar en los respectivos procesos de licitación.

La ministra Catalina Parot presentó el Plan Se Busca Dueño de Bienes Nacionales para poner a la venta una serie de inmuebles fiscales y recaudar USD 70 millones por 234 propiedades.

“Durante años, algunos inmuebles fiscales han permanecido abandonados, deteriorándose, subutilizados o sin cumplir ninguna función pública. Y creemos que eso tiene que cambiar, porque un terreno abandonado no genera oportunidades. Un inmueble vacío no genera inversión. Un activo que permanece inmovilizado no genera desarrollo y, además, puede terminar afectando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos”, declaró la ministra Parot.

La iniciativa apunta a poner estos inmuebles a disposición de personas, empresas e inversionistas. “Por eso nace Se Busca Dueño, una iniciativa que busca tomar aquellos inmuebles que el Estado no necesita para cumplir una función pública y abrirlos a nuevas oportunidades”, explicó la ministra.

Asimismo, Catalina Parot destacó el impacto que puede tener la recuperación de estas propiedades en sus entornos. “Cuando un inmueble que lleva años abandonado vuelve a tener uso, actividad y cuidado, contribuimos a generar entornos más seguros y dinámicos para las comunidades”, agregó.

¿Dónde conocer las propiedades de Se Busca Dueño?

Los inmuebles incluidos en esta primera etapa ya pueden ser revisados por las personas interesadas.

En el Portal de Licitaciones de Bienes Nacionales se podrá conocer la oferta disponible y acceder a la información necesaria para participar en los respectivos procesos de licitación.