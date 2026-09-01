John Ternus, el discreto insider que asumirá el mando de Apple

Con el desafío de integrar de mejor forma la IA a Apple, y bajo la sombra de sus antecesores, el ingeniero de 51 años asumió el mando este lunes.

Como un veterano de Apple, un líder discreto y celoso de su vida personal, al punto que no se sabe con certeza si está casado y tiene hijos, se describe con frecuencia a John Ternus (51), el nuevo CEO de la compañía que fundó hace casi 50 años Steve Jobs.

Ternus lleva casi la mitad de su vida trabajando en Apple. Entró a la compañía a los 26 años, en 2001. Había egresado hace casi cuatro años de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pensilvania , con un proyecto para personas tetrapléjicas. De su época universitaria, se conoce que destacó como nadador.

Después de egresar, trabajó para una empresa emergente de realidad virtual. En Apple, inició en el área de pantallas y al cabo de tres años, ascendió a gerente, según recoge The New York Times.

Su primer jefe en Apple, Steve Siefert, lo describió como “un hombre de pueblo” por mantenerse trabajando en la misma oficina que su equipo de trabajo, pese a sus ascensos. Cameron Rogers, ingeniero que trabajó en la empresa entre 2005 y 2002, lo definió como “un buen tipo con quien te apetece pasar el rato”.

El nuevo CEO de Apple también es aficionado al ciclismo y al rally, un pasatiempo que comparte con sus compañeros, a quiene suele invitar a carreras todoterreno. Fuera de eso, es poco lo que sabe de Ternus, especialmente de su familia. Desde que se supo en abril que asumiría el mando, ha concedido entrevistas, pero evita entrar en el terreno personal.

Al interior de Apple, se le conoce como el líder del desarrollo de hardware de productos como iPhone y Mac, así como por su papel en la puesta en marcha de nuevas líneas de Mac, Airpods y de la gama iPhone 17, y más por el mantenimiento de productos que por la creación de otros nuevos.

Ternus y el desafío de integrar la IA a Apple

“Todo el mundo lo quiere, porque es genial. ¿Ha tomado alguna decisión difícil? No. ¿Ha resuelto algún problema difícil en el ámbito de hardware? No”, dijo Cameron Rogers a NY Times sobre Ternus.

El nuevo CEO deberá tomar el timón de la compañía en tiempos inestables, con la incertidumbre que otorga el factor Trump. El presidente de Estados Unidos ha presionado para que Apple mude el ensamblaje de sus productos de China a Washington. También, en medio de la irrupción de la inteligencia artificial. Más de 400 empleados han migrado a OpenAI. Adicionalmente, enfrenta el desafío de dominar la IA, una área en la que su antecesor, Tim Cook, quedó en deuda, según apunta Wired.

“Las nuevas y potentes tecnologías de agentes de IA, como Claude Code y OpenClaw, siguen siendo demasiado arriesgadas o técnicas para que la mayoría de la gente las adopte. Si Apple no simplifica esto para el público general, alguien más lo hará (…) Apple Intelligence, lanzada con gran bombo y platillo en 2024, resultó decepcionante e incompleta”, apuntó el editor general de Wired y experto en cultura digital Steven Levy.

También deberá convivir con la sombra de Cook, quien continuará al interior de la empresa como presidente ejecutivo del consejo de administración y de Steve Jobs. Con el primero comparte el estilo cauteloso y alejado de conflictos. Respecto a Jobs, está por verse si comparte su impronta arriesgada, en medio del cambio de paradigma que supone la IA.