Bienes Nacionales aclara polémica por casas de ex presidente Aylwin y explica nuevo proceso para adquirirlas

El Ministerio de Bienes Nacionales salió al paso de la declaración de la familia del ex presidente Patricio Aylwin, la que aseguró que el Gobierno no perseverará en la compra de las casas del otrora mandatario en Providencia, las cuales tendrían como destino convertirse en un museo.

Según los cercanos de la familia Aylwin Oyarzún, los argumentos presentados por el titular de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y de Seguridad, Luis Cordero, para desistir de la adquisición “no son congruentes con el procedimiento que el propio Gobierno nos propusiera y al cual nos hemos ceñido estrictamente, como tampoco con la voluntad de materializar dicha compra expresada por el Presidente de la República”.

Ante esta controversia, la cartera de Bienes Nacionales dio a conocer una declaración del ministro Figueroa que explica que la decisión de no perseverar no significa que se haya puesto fin a la intención de convertir las casas de Patricio Aylwin en un museo.

El secretario de Estado precisó que, primeramente, “se avanzará con su declaratoria como Monumento Histórico para retomar posteriormente su adquisición mediante un nuevo proceso de compra”.

“El Estado sigue considerando necesario proteger el legado del ex presidente Aylwin”, dejó en claro el Gobierno.

Con esto se busca que no se repita la polémica generada por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende en calle Guardia Vieja.