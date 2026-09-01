¿Quieres ser voluntario de Teletón?: revisa cómo postular este 2026

Teletón abrió las postulaciones para quienes quieran participar como voluntarios durante la campaña solidaria 2026, que tendrá su jornada principal el 6 y 7 de noviembre.
La convocatoria contempla labores en terreno y apoyo a través de plataformas digitales durante los meses previos al evento.
“Queremos que este año los voluntarios y voluntarias sean parte del orgullo de todo lo que hemos logrado juntos como país. Necesitamos de su energía y compromiso para seguir brindando oportunidades de rehabilitación e inclusión a las cerca de 32 mil familias que atendemos en Teletón”, señaló Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón.
¿Quieres ser voluntario de Teletón 2026?
Entre las actividades se encuentran la tradicional “Pintatón” y visitas a colegios, jardines infantiles, universidades y empresas. También se considera la difusión de contenidos oficiales de Teletón en redes sociales para incentivar la participación en la campaña.
Para ser parte del proceso se requiere tener 18 años o más, además de “compromiso, entusiasmo y vocación de servicio”. Los postulantes también deben contar con disponibilidad para realizar al menos un turno semanal de cuatro horas, durante la mañana o la tarde.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 18 de octubre y se pueden realizar exclusivamente a través del formulario habilitado por Teletón HACIENDO CLIC ACÁ.
Al completar los datos, los interesados deberán seleccionar el instituto más cercano a su domicilio, con opciones disponibles desde Arica hasta Aysén. Quienes sean escogidos deberán realizar una capacitación obligatoria, presencial o remota.