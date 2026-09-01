¿Quieres ser voluntario de Teletón?: revisa cómo postular este 2026

La convocatoria contempla labores en terreno y apoyo a través de plataformas digitales durante los meses previos al evento.

Teletón abrió las postulaciones para quienes quieran participar como voluntarios durante la campaña solidaria 2026, que tendrá su jornada principal el 6 y 7 de noviembre.

La convocatoria contempla labores en terreno y apoyo a través de plataformas digitales durante los meses previos al evento.

“Queremos que este año los voluntarios y voluntarias sean parte del orgullo de todo lo que hemos logrado juntos como país. Necesitamos de su energía y compromiso para seguir brindando oportunidades de rehabilitación e inclusión a las cerca de 32 mil familias que atendemos en Teletón”, señaló Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón.

¿Quieres ser voluntario de Teletón 2026?

Entre las actividades se encuentran la tradicional “Pintatón” y visitas a colegios, jardines infantiles, universidades y empresas. También se considera la difusión de contenidos oficiales de Teletón en redes sociales para incentivar la participación en la campaña.

Para ser parte del proceso se requiere tener 18 años o más, además de “compromiso, entusiasmo y vocación de servicio”. Los postulantes también deben contar con disponibilidad para realizar al menos un turno semanal de cuatro horas, durante la mañana o la tarde.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 18 de octubre y se pueden realizar exclusivamente a través del formulario habilitado por Teletón HACIENDO CLIC ACÁ.

Al completar los datos, los interesados deberán seleccionar el instituto más cercano a su domicilio, con opciones disponibles desde Arica hasta Aysén. Quienes sean escogidos deberán realizar una capacitación obligatoria, presencial o remota.