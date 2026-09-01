El trabajador fue acusado de cobrar $30 mil por una carga de combustible que el influencer aseguró no haber recibido.

Aramco decidió desvincular al trabajador de un servicentro ubicado en Hualpén, quien había sido acusado por el influencer penquista Rodrigo Fernández, conocido en redes sociales como Otakin, de cobrarle por una carga de combustible que no habría realizado.

El hecho quedó al descubierto luego de que el creador de contenido denunciara la situación en redes sociales.

La decisión que tomó Aramco con el trabajador denunciado por Otakin

Según relató, llegó al recinto con el estanque de su vehículo en reserva, pero tras pagar $30 mil el indicador continuaba prácticamente en vacío.

Además, afirmó que la boleta que recibió correspondía a una operación registrada cerca de 10 minutos antes de su llegada.

Ante sus dudas, Otakin encaró al trabajador y posteriormente solicitó la presencia de Carabineros. El mayor Christian Jones Benavente, de la Cuarta Comisaría de Hualpén, indicó que los funcionarios constataron un “proceso irregular de carga”, por lo que el trabajador fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público. Finalmente, el combustible fue cargado al vehículo del influencer.

Tras conocerse el caso, Aramco, a través de Esmax, manifestó su rechazo “tajantemente” a este tipo de prácticas y anunció que realizaría una revisión interna. Luego de dicha indagatoria, la compañía resolvió terminar la relación laboral con el trabajador involucrado.

El episodio también provocó diversas reacciones en redes sociales, donde Otakin instó a otros conductores a revisar las cargas efectuadas y las boletas recibidas cada vez que abastezcan sus vehículos.