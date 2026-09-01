El Gobierno argentino advirtió que el incumplimiento de la prohibición puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

El Gobierno de Argentina prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de los juguetes antiestrés blandos conocidos como “squeezy dumpling”, luego de que investigaciones técnicas detectaran sustancias químicas que superarían los límites permitidos para este tipo de productos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, se extiende tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online y redes sociales.

Por qué Argentina prohibió la venta del juguete viral “squeezy dumpling”

Entre los productos alcanzados figuran distintos modelos de Squeezy Dumplings, Dumpling Squishy y otras versiones similares, incluso aquellas que se comercializan sin marca.

Según los antecedentes considerados por las autoridades argentinas, los análisis detectaron benceno, ftalatos y otros compuestos químicos en concentraciones superiores a las establecidas por la normativa de seguridad para juguetes. Estos elementos representarían un riesgo especialmente para los niños y podrían afectar la salud mediante el contacto con la piel o la inhalación.

La disposición también establece que quienes mantengan unidades almacenadas deberán retirarlas y eliminarlas de manera segura. Además, los vendedores que ofrezcan estos artículos por internet tendrán 72 horas hábiles para informar públicamente sobre el retiro, mientras que las autoridades aduaneras impedirán el ingreso de nuevas unidades, salvo que cuenten con la documentación y certificaciones exigidas.

El Gobierno argentino advirtió que el incumplimiento de la prohibición puede derivar en sanciones económicas y administrativas.