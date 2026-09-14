Fondas, ramadas y circos: Gobierno lanza plataforma con panoramas de Fiestas Patrias

Las herramientas permiten conocer actividades autorizadas en distintas regiones y revisar alternativas con fechas, direcciones y valores en la Región Metropolitana.

Con las Fiestas Patrias cada vez más cerca, autoridades de Gobierno presentaron este lunes dos herramientas destinadas a facilitar la búsqueda y planificación de panoramas para el “18”.

Se trata de un visor territorial que reúne celebraciones autorizadas a lo largo de Chile y una guía turística que concentra 40 alternativas para disfrutar en distintos puntos de la Región Metropolitana.

El Ministerio de Bienes Nacionales habilitó el Visor Territorial “Chile Te Quiero Endieciochado”, plataforma que permite localizar en un mapa fondas, ramadas, ferias costumbristas, picadas y circos autorizados.

Gobierno lanza plataforma para encontrar panoramas de Fiestas Patrias

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, señaló que “queremos que encontrar dónde celebrar estas Fiestas Patrias sea tan fácil como sacar el celular y buscar. Tenemos información de todo Chile y hoy podemos ponerla al servicio de las personas para que puedan conocer las alternativas que existen y planificar sus panoramas”.

En paralelo, el Gobierno de Santiago presentó “Vive tu 18 en la RM 2026”, publicación gratuita que reúne 40 panoramas dieciocheros en diferentes comunas de la capital.

La guía incorpora datos prácticos como fechas, direcciones y valores, además de una selección de fondas, celebraciones tradicionales, actividades familiares y otras opciones para residentes y visitantes.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que “queremos que durante estas Fiestas Patrias las personas puedan descubrir que la ciudad de Santiago tiene una enorme diversidad de panoramas, desde las tradicionales fondas hasta actividades familiares y propuestas en distintos barrios y comunas”. “La invitación es a celebrar, recorrer y disfrutar nuestra región, y mirarla con ojos de turista, porque estas Fiestas Patrias la vivimos en la RM”, destacó.