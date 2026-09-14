Republicanos va a Contraloría por cierre de medialuna en Peñalolén

El concejal Sebastián Villouta acusó que el municipio “no puede prohibir un deporte que es reconocido históricamente en nuestro país”.

Republicanos reaccionó con enojo a la decisión de la municipalidad de Peñalolén, a través del alcalde Miguel Concha, de cerrar la medialuna de la comuna, tras no contar con permiso de edificación ni con patente comercial.

Junto con ello, desde el municipio precisaron que la medialuna está ubicada en el sector de la quebrada La Gringa y Macul, una zona de alto riesgo geofísico.

Sin embargo, concejales y diputados del Partido Republicano cuestionaron que la municipalidad debió “acompañar a las diferentes organizaciones de la comuna en poder regularizar sus espacios. Esto se notificó un día viernes a las 9 de la noche y se clausuró el día lunes a las 8 de la mañana. Creemos que eso no procede”.

El concejal Sebastián Villouta acusó que el municipio “no puede prohibir un deporte que es reconocido históricamente en nuestro país”.

En esta línea, el edil recordó que en la zona también se levantan la Universidad Adolfo Ibáñez, el Templo Bahaí y el Parque Quebrada de Macul.

“Entonces, si vamos a fiscalizar, bueno, fiscalicemos todo. Si se clausuró la medialuna por ese motivo, evaluemos qué otras acciones habrá que tomar para poder regularizar todo esto. Porque como le vuelvo a repetir, hay otro tipo de edificaciones que también son de mucha asistencia de personas”, cuestionó Villouta.

Por su parte, el diputado Francisco Ugarte apuntó a irregularidades en la medida tomada por la municipalidad: “El rodeo no es solo un deporte reconocido legalmente, sino que es parte de lo que nos define como chilenos y aquí lo que vemos es un alcalde que busca prohibir un deporte nacional, insisto en esto”.

En tanto, el diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada de Republicanos declaró que “el alcalde Concha está ejerciendo lo que a todas luces es un abuso de poder. Cuando le avisa un viernes clausura un lunes en la mañana, lo que él está ejerciendo, en este caso es un abuso de poder. ¿No sabía él acaso que faltaba un permiso de edificación? Cuando falte otro permiso de edificación o algún otro permiso, ¿va a hacer lo mismo con algún vecino?”.

Ante los cuestionamientos, el alcalde Miguel Concha le respondió a Republicanos: “Es decadente que el Partido Republicano, el principal partido de Gobierno, esté avalando prácticas clandestinas acá en nuestra comuna. La medialuna de Peñalolén no contaba ni con permiso de edificación, ni mucho menos con patente comercial para operar. Además, es inaceptable que nos impongan como tradición algo que divide a todos los chilenos y chilenas”.