Proyectos, urgencias y aprobaciones: Gobierno de Kast se compara con Boric en materia legislativa

Estas cifras fueron destacadas por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien indicó que “en estos seis meses hemos logrado avanzar con una agenda legislativa robusta y enfocada en las urgencias de las personas”.

El Gobierno de José Antonio Kast realizó una comparativa en materia legislativa respecto a la administración de Gabriel Boric en cuanto a proyectos de ley presentados, urgencias y aprobaciones conseguidas en el Congreso Nacional.

Según detalló el informe dado a conocer por radio Biobío, el Ejecutivo ingresó 47 mensajes presidenciales, dio urgencias a 173 mociones o mensajes de períodos legislativos anteriores, impulsando un total de 220 proyectos.

Esto sería 26% mayor que lo concretado por el gobierno de Boric en sus primeros seis meses, donde enfrentó el primer proceso encabezado por la Convención Constitucional, con 175 proyectos, divididos entre 47 mensajes presidenciales y 141 proyectos con urgencias.

Desde La Moneda enfatizaron que el Gobierno de José Antonio Kast ingresó 977 urgencias legislativas, versus las 719 de su antecesor, mientras que en materia de proyectos convertidos a ley, el Ejecutivo alcanzó 20, mientras que la administración anterior logró 18.

Estas cifras fueron destacadas por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien indicó al mismo medio que “en estos seis meses hemos logrado avanzar con una agenda legislativa robusta y enfocada en las urgencias de las personas”.

“En seguridad, estamos impulsando más de 30 iniciativas para enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado y al terrorismo, fortalecer a nuestras policías y avanzar en el control de nuestras fronteras. A eso se suma una agenda económica que busca volver a poner a Chile en marcha, recuperando la inversión, el crecimiento y, especialmente, la creación de empleos”, detalló el secretario de Estado.

Sin embargo, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, recordó que “particularmente en materia legislativa, lo que omite la Segpres es que el primer año del presidente Boric estuvo marcado y determinado por el desarrollo de las reformas constitucionales al amparo de la Convención Constitucional; vale decir, la labor legislativa estaba enfocada en otro lugar y no particularmente en el Parlamento”.

“Por eso creo que no es justa la comparación y vuelvo a insistir: lo que hace el gobierno para poder salvar su incapacidad en muchas materias es compararse con el gobierno del presidente Boric, pero no de manera correcta”, argumentó el legislador.