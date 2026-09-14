Explosión de camioneta en límite con Perú: por qué Chile aún tiene campos minados en sus fronteras

Tras adherirse al Tratado de Ottawa, Chile retiró de sus fronteras todas las minas antipersonales en un proceso que culminó en 2020. El incidente de esta madrugada en Arica, que provocó la muerte de una persona, ocurrió en una zona con minas antitanques, que no están contempladas en el tratado.

Tras la explosión que destruyó una camioneta en un campo minado en la frontera entre Chile y Perú, se volvió a poner en el punto de mira la existencia de este tipo de artefactos en el norte del país. Esta situación tuvo lugar a unos 280 metros del límite internacional y que, de acuerdo a los antecedentes, está delimitado y señalizado como zona minada.

En este marco, las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del ingreso del vehículo al lugar.

La explosión de este artefacto ha hecho que surja la pregunta respecto a cuál es su mecanismo de activación, su tamaño y su carga explosiva. Para ello, es clave establecer las diferencias entre las minas antipersonales y las minas antitanque, que fue la que se activó en este caso.

En 2001, Chile se adhirió al Tratado de Ottawa y llevó a cabo labores de desminado humanitario, las cuales culminó en 2020. Allí, se retiraron cerca de 200.000 artefactos explosivos en la frontera.

No obstante, todavía hay sectores delimitados donde hay minas antitanque, como la que destruyó la camioneta. Esto, debido a que dicho tratado solamente se refiere al minado humanitario.

Qué se sabe de las minas antitanque en la frontera de Chile

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron a EL DÍNAMO que desde que asumió el Gobierno hay un “reforzamiento a la frontera”. Sobre estos artefactos, afirmaron que la Convención de Ottawa en ese momento “solo tenía minas antipersonales”, por lo que en Chile ni en ningún otro país existe “un plan de despeje de las minas antitanque que están en el lugar”.

Siguiendo en esa línea, enfatizaron que “es un tema de ley, no es un tema de protección a la ciudadanía”, ya que las “minas antitanque no estallan más que con un peso muy específico. Por lo tanto no representan ningún peligro para la población en general, como si eran las minas antipersonales, pero sí estallan cuando pasa una camioneta o un camión que supera un tonelaje grande y permitido”.

De esta forma, se recalcó que “las señales están claramente puestas en la frontera y son ampliamente conocidas. Se trata de un cruce ilegal, que ignoró esas señales expresamente puestas en el lugar. El tema no es de mas o menos señalética, sino de la violación a la frontera”.

Bajo este contexto, la Fiscalía, PDI, Carabineros y personal especializado del Ejército trabajan para esclarecer los hechos, donde una de las hipótesis apunta a un posible tráfico de cátodos de cobre.

Las diferencias entre minas antitanque y antipersonales

El comandante Rodrigo Parada, ingeniero politécnico militar del Ejército, entregó más detalles sobre las diferencias entre ambos artefactos.

“Las minas antipersonales son elementos explosivos más pequeños, los cuales tienen alrededor de 29 gramos de explosivos y que se activan bajo una presión de alrededor entre los 15 y los 20 kilogramos”, explicó. Las antitanque, en tanto, “poseen una mayor cantidad de explosivos, alrededor de 10,5 kilogramos de TNT y son activados alrededor de los 160 o 200 kilogramos de presión”.

Lo anterior, con el objetivo de que las minas antitanque “puedan tener un efecto sobre vehículos blindados y las minas antipersonales en su efecto ante personas”.