Licencia y seguro obligatorio: las nuevas reglas que buscan aplicar a scooters

La iniciativa busca crear una categoría para vehículos que superen los 25 km/h o 0,25 kW y establecer nuevas obligaciones para sus conductores, vendedores y empresas de arriendo.

Exigir licencia de conducir, ser mayor de 18 años y contar con un seguro obligatorio son algunas de las nuevas condiciones que propone un proyecto de ley para quienes utilicen scooters y bicicletas eléctricas capaces de superar determinados límites de velocidad y potencia.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Catalina Del Real y Macarena Santelices, ambas del Partido Republicano, tras el aumento de accidentes asociados a este tipo de vehículos.

De acuerdo con los antecedentes que motivaron la propuesta, durante el primer semestre de 2026 se registraron 501 accidentes de trayecto en los que estuvo involucrado un conductor de scooter eléctrico, cifra que representa un incremento de 36,9% frente al mismo periodo del año anterior.

Las nuevas reglas que buscan aplicar a scooters

El 57,9% de los casos ocurrió entre las 07:00 y las 11:59 horas y cerca del 80% involucró a trabajadores de entre 18 y 40 años. “Cuando tenemos 501 accidentes en apenas seis meses, la respuesta no puede ser mirar para el lado”, sostuvo la diputada Santelices.

El proyecto plantea incorporar la categoría de “ciclo eléctrico de alta velocidad” para aquellos vehículos que puedan superar los 25 kilómetros por hora o los 0,25 kW de potencia.

Para conducirlos, se propone que las personas tengan al menos 18 años, posean licencia y cuenten con un Seguro Obligatorio de Micromovilidad asociado al número de serie del equipo.

La propuesta también establece requisitos para quienes importen, comercialicen o arrienden estos vehículos.

La iniciativa comenzará ahora su tramitación en el Congreso, donde deberá ser discutida antes de avanzar en el proceso legislativo.