Ministros Quiroz y Daniel Mas apelan a lluvias y a los combustibles ante alza de la inflación

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso del alza de 0,6% de la inflación en el mes de agosto, aseverando que responde a “factores puntuales”.

Según puntualizó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación en un año ya se empina al 4,1%.

Ante este panorama, Quiroz sostuvo que “si uno mira el IPC, lo que más subió y es una lástima, sabemos que impacta en el presupuesto familiar, subieron hortalizas principalmente, papas, zanahoria, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo”.

El titular de Hacienda precisó que también se vio un aumento de precio en la carne, “porque recordemos que la mitad de la carne en Chile, aproximadamente, es importada, y tuvimos el Paso Los Libertadores cerrado por 35 días. Eso conforma un escenario de precios volátiles que esperamos se revierta”.

Quiroz precisó que espera que “el IPC futuro vaya cediendo una vez que la situación climática y la reposición del stock se vaya de a poco normalizando”.

El ministro reconoció que “es una cifra que obviamente afecta los bolsillos de las familias y es un tema que siempre estamos atentos y nos preocupa”, pero reiteró que se debe “factores puntuales principalmente derivados del tema climático”.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseveró que el alza de la inflación es por culpa del “frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país”, pero también al incremento de los precios de los combustibles “producto del conflicto internacional en Medio Oriente”.

Mas dejó en claro que estos factores que justifican el incremento del IPC “no dependen directamente de nuestra política económica” y si se dejan de lado “elementos más volátiles, la inflación subyacente avanzó solo un 0,1%, lo que entrega una señal algo más favorable”.