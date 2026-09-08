Inflación aumenta a 4,1%: los factores que incidieron en el 0,6% del IPC de agosto

Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice.

Los alimentos y el transporte tuvieron la mayor incidencia en la variación de 0,6% que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de agosto, de acuerdo con lo reportado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De esta forma, este indicador llegó a 3,6% en lo que va del año y 4,1% a doce meses. Durante julio, el IPC había variado en solo 0,1%.

Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) con 0,317 puntos porcentuales (pp.) y transporte (1,6%) con 0,201 pp.

Alimentos y transportes impulsaron el alza del IPC

En la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor ponderación de la canasta, nueve de sus 15 clases anotaron aumentos mensuales.

De acuerdo con lo informado por el INE, la más relevante fue carnes, con un alza de 2,7%, seguida de hortalizas, legumbres y tubérculos, que subió 5,5%.

Detalló a la vez que de los 81 productos que componen la división, 48 registraron incrementos, encabezados por la carne de vacuno (3,9%) y las papas (17,8%).

En tanto, en la división transporte, cinco de sus once clases mostraron alzas mensuales, la principal de las cuales correspondió al transporte aéreo de pasajeros, que subió 24,6%, seguida de los combustibles para vehículos personales, con un incremento de 0,9%.

A nivel de productos, en tanto, el transporte aéreo internacional anotó un alza de 32,6%, mientras que la gasolina subió 0,9%.

Respecto de las bajas, la información y comunicación retrocedió 0,3%, y los equipos de telefonía móvil mostraron una caída de 1,9% y la suscripción a contenidos audiovisuales bajó 1,8%.

En los últimos doce meses, las divisiones con mayores alzas fueron transporte (6,8%), restaurantes y alojamiento (6,6%), recreación, deportes y cultura (6,4%), educación (5,9%) y salud (4,9%).