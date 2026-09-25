Proyectan cuarta alza del combustible: cuánto subirá el diésel y las bencinas la próxima semana

Las tensiones en Medio Oriente continúan repercutiendo en el valor del combustible. El alza más brusca será la del diésel.

Para el próximo miércoles 30 de octubre está previsto que la Empresa Nacional del Petróleo informe las variaciones que experimentará el precio del combustible. Sin embargo, a la fecha, proyecciones de expertos ya dan cuenta de que el valor irá al alza, por cuarta vez consecutiva.

¿Las razones del alza del combustible? Las tensiones en Medio Oriente han propiciado que el precio del barril de petróleo Brent, el que Chile utiliza de referencia, esté por encima de los US$100. Asimismo, el tipo de cambio de dólar sigue alto, por sobre los $950.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, adelantó que el precio de la bencina de 93 octanos experimentará un alza de entre $34 y $40 por litro a partir del jueves 1 de octubre. Por otra parte, el valor de la la gasolina de 97 octanos debería aumentar entre $34 y $42.

En el caso del diésel, la variación será mayor. Según la analista, este incremento podría ser de entre $90 y $110 por litro. “Durante las semanas en que los precios mayoristas han permanecido congelados, el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) ha debido aumentar de manera importante su amortiguación, especialmente en el diésel, lo que refleja una presión acumulada todavía significativa”, explicó.

“Por ahora mantendríamos estos rangos, aunque con un sesgo hacia la parte alta en las gasolinas y con el diésel alrededor de los $100 por litro como referencia central“, precisó Santos.