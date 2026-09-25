Fiscalía investigará denuncia por dichos del embajador Brandon Judd sobre 18-O

Parlamentarios de oposición presentaron una denuncia por vulneración a la Ley de Inteligencia por las declaraciones del embajador de EE.UU.

AGENCIA UNO

La Fiscal Nacional subrogante, Carmen Gloria Wittwer, resolvió dejar a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por el diputado Luis Cuello (PC) junto a Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC), por posibles delitos vinculados a la Ley de Inteligencia a raíz de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

La denuncia se originó luego de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmara en una entrevista con CNN Chile que existían antecedentes de inteligencia sobre el origen de las protestas del estallido social.

En esa oportunidad, el diplomático sostuvo que “lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” y, consultado sobre el origen de dichos antecedentes, señaló que se trataba de “inteligencia estadounidense, inteligencia chilena”, agregando que “la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas”.

Ante esto, los parlamentarios presentaron una denuncia por el delito establecido en los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia que sanciona la entrega de información del Sistema de Inteligencia chileno a terceros.

Al respecto, el diputado Luis Cuello (PC) declaró que “la Fiscal Nacional subrogante ha determinado que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estará a cargo de la denuncia que formulamos por eventuales delitos a Ley de Inteligencia derivados de las declaraciones del embajador norteamericano Brandon Judd”.

“De lo afirmado por el embajador norteamericano se desprende la entrega ilegal de información por parte de funcionarios chilenos de inteligencia hacia la embajada. En un contexto en que el gobierno de Chile regala nuestra soberanía, hay instituciones como la Fiscalía Nacional que dan muestra de independencia y autonomía frente al gobierno de los Estados Unidos”, precisó el legislador.