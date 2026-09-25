Gobierno cuestiona declaración de Bachelet y Boric: “No nos parece que usen la política exterior de Chile para atacar”

El subsecretario Pavez arremetió contra los exmandatarios, señalando que la declaración “no corresponde ni en el fondo ni en las formas”.

El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió a la declaración conjunta de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, quienes manifestaron su preocupación por la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y emplazaron al Ejecutivo a reconsiderar su permanencia en esta instancia de coordinación internacional.

“Respetamos las opiniones legítimas, pero no nos parece que los presidentes usen la política exterior de Chile para poder representar o atacar al Gobierno en una materia que es muy importante para todos los chilenos, que es mejorar la persecución del crimen organizado”, comenzó diciendo la autoridad.

Gobierno eleva el tono por declaración de Boric y Bachelet

En este marco, el subsecretario sostuvo que “las relaciones entre los expresidentes en nuestro país son ejemplares, son parte de nuestra tradición democrática y no se hacen por la prensa. Hay una forma en que los presidentes tienen permanentemente comunicación en múltiples aspectos”.

Sobre las críticas de los exjefes de Estado respecto a la autonomía estratégica y la soberanía nacional, Pavez aseveró que “no es un tratado internacional, es un acuerdo voluntario que suscribe más de 15 países en el continente para perseguir el crimen organizado. No es la creación de una organización internacional, no es un instrumento que se parezca a un acuerdo internacional, sino una instancia de coordinación”.

Siguiendo en esa línea, el subsecretario enfatizó que la incorporación de Chile “no implica, no ha implicado y no implicará cesión de soberanía alguna, puesto que nuestro país, y en especial nuestro Gobierno, saben perfectamente cómo se hace la defensa de la soberanía”.

“Nos llama la atención que hayan voces en el mundo político que no quieran que nuestro país se incorpore a una instancia que permitirá mejorar las capacidades frente al flagelo del crimen organizado transnacional”, sentenció Máximo Pavez.