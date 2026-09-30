Biministro Mas apunta a los temporales por el desempleo del 9,6%

El secretario de Estado también advirtió sobre el bajo crecimiento económico y destacó el Plan Chile Despega, que busca impulsar la inversión pública y la contratación.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al aumento del desempleo en Chile, que alcanzó un 9,6%, y atribuyó parte de este resultado a las condiciones climáticas del invierno y los temporales registrados en el país.

Pese a este escenario, manifestó su expectativa de que los indicadores laborales comiencen a mejorar en los próximos reportes.

A través de una publicación en X, la autoridad también advirtió sobre las dificultades estructurales del mercado laboral, apuntando a “una economía que crece poco y no crea suficiente empleo formal”.

Previamente, en una entrevista con radio Pauta, había señalado que el periodo actual podría ser el último marcado por una baja actividad económica, agregando que “esperamos que desde el próximo reporte esto empiece a repuntar”.

En ese contexto, Mas destacó el Plan Chile Despega, una iniciativa que busca reducir hasta en un punto porcentual la tasa de desempleo mediante el impulso a la inversión pública y la generación de puestos de trabajo.

Sobre las medidas contempladas, el ministro sostuvo que “acelerar obras e inversión, apoyar a las pymes para que contraten y destrabar proyectos que generan trabajo. El gobierno va a proteger a las personas y sus familias en momentos económicos complejos como los que hoy vivimos”.