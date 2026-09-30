VIDEOS – Pánico en vuelo a Israel: pasajeros redujeron a copiloto que apuñaló al piloto

La aeronave de Flydubai transportaba a unos 180 pasajeros y terminó aterrizando en el aeropuerto de Ben Gurion, luego de una emergencia que Israel investiga como un incidente de seguridad grave.

Momentos de pánico vivieron los cerca de 180 pasajeros de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos y Tel Aviv, luego de que uno de los pilotos apuñalara a su compañero en plena aeronave.

La emergencia provocó un descenso abrupto del avión y obligó a varios pasajeros a intervenir para controlar la situación, antes de que la nave aterrizara en el aeropuerto Ben Gurion, en Israel.

Uno de los viajeros, identificado como Adam, relató al medio israelí Noticias 12 que el vuelo experimentó una repentina interrupción eléctrica, seguida de gritos y confusión entre los ocupantes.

“Varios israelíes se unieron y lograron estabilizar el avión. Tres o cuatro personas salvaron a 180 personas”, afirmó, destacando la intervención de quienes ingresaron a la cabina.

Otra pasajera, Dalia Spiegel, describió a Haaretz cómo la aeronave comenzó a perder estabilidad antes de que se escucharan gritos en su interior. “El avión se había descontrolado y estaba empezando a caer en picada, con sacudidas muy inusuales. Nos dimos cuenta de que algo muy inusual estaba sucediendo, y de repente se oyeron gritos terribles por todo el avión”, sostuvo. Según su testimonio, entre tres y cinco hombres redujeron al agresor y auxiliaron al piloto herido.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ataque ocurrió cuando el avión se aproximaba al país y planteó que el responsable habría intentado provocar un accidente. “Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto“.

“Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, declaró en un mensaje difundido por su oficina.

Junto a ello, el mandatario calificó lo sucedido como un “incidente de seguridad extremadamente grave”.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un “intento de atentado terrorista yihadista” y atribuyó el desenlace a la intervención de los pasajeros.

“El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación”, señaló.

De acuerdo con los reportes de medios israelíes, el avión había aterrizado previamente en Tabuk, Arabia Saudita, antes de retomar su trayecto y llegar al aeropuerto Ben Gurion cerca de las 18:35 horas locales.

עדכון חשוב בעקבות האירוע הביטחוני החמור היום >> pic.twitter.com/Hw2mxTDPjM — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Passengers are waiting in Saudi Arabia for a replacement aircraft. Some have blood-stained shirts.



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