Proyectan nueva caída del Imacec tras retroceso de producción industrial en agosto

El Banco Central publicará este jueves el Imacec de agosto, y previo a ello, las cifras sectoriales no entregan las mejores señales.

El panorama indica que la economía continuará con registros negativos, luego de que se dieran a conocer las cifras de actividad sectorial. De acuerdo al INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó un 5,7% en agosto de 2026.

El organismo explicó que la caída del IPI se produjo a raíz de la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen. La producción minera presentó una disminución interanual de 11,7%, lo que representa su mayor baja en doce meses desde marzo de 2017. En tanto, la producción manufacturera presentó una caída de 2,6% en doce meses y ya son ocho meses seguidos a la baja.

Respecto a la producción de electricidad, gas y agua, este sector subió 1% en comparación a agosto del año pasado.

Bajo este contexto, economistas proyectan una nueva caída del Imacec, el cual se publicará este jueves 1 de octubre en el Banco Central.

Samuel Carrasco, economista jefe Credicorp Capital Chile, sostuvo que “las cifras sectoriales apuntan a un Imacec nuevamente negativo” y proyecta un Imacec de -1% anual. Para el año, afirmó que “la cifra vuelve a poner un sesgo negativo a la proyección”, según consignó La Tercera.

El economista de Gemines, Alejandro Fernández, aseveró que prevé una caída de 1,2% anual del Imacec. “Manteniendo algún optimismo para los cuatro meses restantes, hemos reducido nuestra proyección de crecimiento de 0,4% a 0,2% para este año”, expresó, señalando que el año podría terminar en rojo si el escenario externo continúa igual o empeora.

Por su parte, Isidora Undurraga, economista senior de Bci Estudios, espera un retroceso de 0,1% para agosto, cuyo registro “llevaría una revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento del PIB, que por ahora se ubican en 0,5%”.