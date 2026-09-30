Alcalde de Punta Arenas y comercio con Malvinas: “Queremos ser el gran supermercado de las islas”

El deseo de Claudio Radonich coincide con el próximo inicio de un servicio marítimo que volverá a conectar a Punta Arenas con Puerto Stanley.

AGENCIA UNO

El alcalde Claudio Radonich dejó ver el deseo de Punta Arenas de convertirse en el gran centro de abastecimiento de las Islas Malvinas, en medio de la apertura de la ruta comercial marítima entre la ciudad y el archipiélago británico.

El jefe comunal fue parte de un encuentro empresarial, que según Diario Financiero convocó a 132 entidades isleñas y 60 empresas locales, concretando cerca de mil reuniones de negocios.

En la oportunidad, el alcalde Radonich indicó que la intención es que Punta Arenas pueda abastecer a los 5 mil habitantes de Malvinas, tarea que en la actualidad es cumplida por Montevideo.

“Queremos ser el gran supermercado, el gran home center de las islas. Si una familia quiere ampliar la casa o el baño, pueda comprar esos artículos acá; saldría mucho más barato que traerlos desde Uruguay”, sostuvo el edil.

El alcalde cuestionó que “hoy las islas comercian a 100 km de Buenos Aires, en Montevideo. Uruguay y Chile adhieren al Mercosur y han apoyado la misma declaración. No comprendo la discriminación de que Montevideo sí pueda comerciar y Punta Arenas no”.

Claudio Radonich detalló que el intercambio comercial generará un flujo superior a los USD 20 millones anuales, impactando positivamente a las pymes de la Región de Magallanes.

Por su parte, Louise Ellis, subdirectora general de la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), dejó ver que la intención es importar materiales de construcción, maquinaria, combustible y suministro de alimentos, entre otros aspectos.

En esta línea, Ellis precisó que esperan concretar los primeros pedidos cuando se ponga el marcha el servicio marítimo entre Punta Arenas y Malvinas.

Servicio Punta Arenas-Malvinas se iniciará en diciembre

La encargada de este servicio es la naviera chilena Easter Island Naviera, que lanzará su primer viaje en los primeros días de diciembre próximo.

Luis Cisternas, gerente comercial de Easter Island Naviera, declaró a PortalPortuario que la ruta elegida entre Punta Arenas e Islas Malvinas será a través del Estrecho de Magallanes con un buque de bandera chilena, cumpliendo todas las normas de derecho internacional.

“La ruta es por el Estrecho de Magallanes, vía Paso inocente, que es un paso absolutamente habilitado, según los tratados internacionales, donde se puede ejercer comercio sin ningún problema”, precisó el ejecutivo.

Sobre la repercusión que genera este anuncio en Argentina, Cisternas se limitó a consignar que “no tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados para el abastecimiento insular a una comunidad. Es lo mismo que hacemos nosotros actualmente con Rapa Nui”.

Se espera que el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Stanley se concrete en dos días y medio, ya que se encuentran a 900 kilómetros de distancia, mientras Montevideo está a 2.000 kilómetros de Islas Malvinas.