Ministro Fernando Barros informa a Contraloría que se abstendrá de tramitar cable submarino

Barros se abstendrá de” conocer todos los asuntos de personas o empresas a las que haya asesorado, o de las que haya sido director, en los dos años previos a su nombramiento, criterio que extendió a los casos llevados por su antiguo estudio”.

AGENCIA UNO

Fernando Barros, ministro de Defensa, informó a la Contraloría General de la República que se abstendrá de ser parte de la tramitación del cable submarino entre Chile y China, para evitar un eventual conflicto de interés.

Según consignó Ex-Ante, el secretario de Estado indicó a Contraloría que su postura se enmarca “estándar legal de la prevención de conflictos de intereses”, ya que involucra a empresas que en su momento fueron clientes de su antiguo estudio jurídico.

La concesión marítima del proyecto de cable submarino se tramita en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, dependiente de la cartera de Defensa.

El pronunciamiento de Contraloría responde a la presentación realizada por María Rosa Izquierdo Ilufi, quien pidió determinar un eventual conflicto de interés de Fernando Barros, dado un vínculo comercial con la filial chilena de China Mobile International.

Esto, ya que CMI informó como domicilio legal la dirección del estudio jurídico del actual ministro de Defensa, a pesar que la firma aseveró que no entregó asesoría a la firma en la petición de concesión y solo se limitó a ayudar en la constitución de la sociedad.

De esta manera, Barros se abstendrá de” conocer todos los asuntos de personas o empresas a las que haya asesorado, o de las que haya sido director, en los dos años previos a su nombramiento, criterio que extendió a los casos llevados por su antiguo estudio”.

Esta fórmula fue respaldada por la Contraloría, que precisó que corresponde al estándar legal de prevención de conflicto de interés.