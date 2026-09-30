Cristiano Ronaldo protagoniza escándalo en Portugal y abandona la concentración de la selección

Cristiano Ronaldo confirmó problemas con el entrenador y amenazó con “contar la verdad a todos los portugueses”.

Un verdadero terremoto sacude a la selección de Portugal, luego de que Cristiano Ronaldo abandonara este miércoles la concentración del equipo, en medio de la disputa de la UEFA Nations League.

El delantero de 41 años protagonizó un fuerte berrinche y dejó el hotel después de una reunión con el entrenador Jorge Jesus, quien lo dejó en el banco de suplentes todo el partido en la reciente victoria frente a Noruega.

Luego de que se le consultara por esta situación, el DT luso expresó: “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banco“.

A lo que agregó: “Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

Posterior a estas declaraciones, Cristiano no se presentó al entrenamiento de cara al compromiso contra Dinamarca pactado para este jueves 1 de octubre. Esto, a pesar de que Jorge Jesus había afirmado que se sumaría al grupo.

El descargo de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal

Tras todo este escándalo, Cristiano Ronaldo confirmó su salida, y a través de un comunicado en sus redes sociales, aseveró: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió.