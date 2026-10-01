El rol que cumplió la producción minera en la caída del 1% en el Imacec de agosto

Aumento en la producción de servicios y en el resto de bienes colaboró para compensar parcialmente el retroceso que mostró el sector minero.

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El Índice de Mensualidad Actividad Económica (Imacec) mostró una caída del 1% durante agosto, según el reporte entregado este jueves por el Banco Central.

De acuerdo con lo detallado, la baja en el crecimiento económico en ese mes se debió mayormente a un retroceso del 17,4% en la minería.

En tanto, un aumento en la producción de servicios (0,8%) y en el resto de bienes (4,9%), colaboró para compensar parcialmente la caída que mostró el sector minero.

Respecto de la desestacionalizada, el Banco Central informó que disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y 2,1% en 12 meses, en tanto que el Imacec no minero creció 0,7% respecto al mes anterior, mientras que registró un alza del 1,4% anual.

Segundo Imacec a la baja tras el crecimiento que mostró en junio

Se trata de la segunda contracción seguida de la economía, desde que en junio pasado el Imacec mostró un crecimiento del 2,4%.

El reporte detalló que la producción de bienes cayó 4,9% en términos anuales, resultado que fue determinado por la minería que disminuyó 17,4%, en particular por la extracción de cobre.

En esta caída incidieron menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas, según se precisó.

Por su parte, el crecimiento del 4,9% en el resto de bienes se explica por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua.

A la vez, la industria registró una variación positiva del 0,3%, como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel.

Además, el ecomercio mayorista no registró variación, mientras que los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular por los de salud.

En contraste, el reporte del Banco Central detalló que durante agosto la actividad de restaurantes y hoteles registró una disminución.