Senado contradice a Núñez (PC) tras presunta denegación de viaje: nunca se solicitó visa a EE.UU.

La mesa del Senado se pronunció tras las acusaciones de Daniel Núñez, quien volvió a responder a los dichos del embajador Judd e insistió en su versión.

Una gran controversia se ha generado luego de que el senador Daniel Núñez (PC) acusara que Estados Unidos le negara la visa para viajar al país norteamericano. Frente a esto, el embajador Brandon Judd, calificó estos dichos como una “mentira descarada”, y ahora, el Senado informó que nunca se realizaron gestiones ante la embajada de aquella nación.

Tras una investigación interna encargada por el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, la mesa de la corporación aseguró que no se llegó materializar una solicitud de visa a EE.UU., de parte de funcionarios de la Cámara Alta, para el senador Núñez.

Por medio de un comunicado firmado por Moreira, la corporación expuso: “En atención a los requerimientos formulados por diversos medios de comunicación y a la solicitud presentada en la Sala por los Comités Mixto Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e Independientes, Comunista y Frente Amplio, respecto del otorgamiento de visa para ingresar a Estados Unidos al senador Daniel Núñez, la Mesa del Senado informa a la opinión pública lo siguiente: Ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia“.

A lo que agregó: “La Dirección de Asuntos Internacionales del Senado no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la Embajada de los Estados Unidos de América vinculada a dicha materia. En consecuencia, el Senado de la República no ha intervenido ni participa en ningún procedimiento relacionado con una solicitud de visa del senador mencionado“.

Senador Núñez insiste en su versión tras fallido viaje a Estados Unidos

El parlamentario comunista contradijo la información que entregó la mesa del Senado respecto a la gestión institucional de su visa ante la Embajada de Estados Unidos para asistir a una actividad en Nueva York en septiembre.

Núñez era parte de una comitiva que viajó a dicho país para participar de una cita de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizó en simultáneo a la reciente visita del presidente José Antonio Kast a Estados Unidos, en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pese a que la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado informó que no tramitaron el documento para el legislador, el militante del PC insistió en su versión y aseguró que esa misma unidad le notificó que sí se hicieron las gestiones.

“La Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje“, expresó en conversación con Radio ADN.

Siguiendo en esa línea, comentó: “Cuando parte esta conversación que yo tuve con el equipo de Relaciones Internacionales del Senado, ellos me dicen: nosotros gestionamos la visa con la embajada, pero va a ser difícil, porque Estados Unidos pone muchas exigencias. Usted sabe cómo es. Todos nos hemos enterado por la prensa de las restricciones que tiene”.

Bajo este contexto, volvió a responder a las declaraciones del embajador Judd: “No acepto que se me acuse a mí de mentir y se ponga en duda mi palabra. Yo creo que las descalificaciones a mi persona, que hace el embajador Judd, no corresponden al lenguaje de un diplomático”.

“Me hubiese gustado mucho que alguien de la embajada se comunicara conmigo y planteara la inquietud, el tema, el problema. Pero aquí lo que se hace es una descalificación bastante grosera, grotesca y que yo creo que no corresponde”, sentenció.