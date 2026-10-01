SAFA, Hecho en Chile y grandes voces líricas: la agenda cultural para estos días

Octubre abre con un calendario cultural intenso: Santiago estrena su primera semana de las artes visuales a gran escala, un festival internacional de artes escénicas despliega su programación por cinco comunas, y la lírica internacional llega con dos figuras de talla mundial.

Entre el 1 y el 11 de octubre, Santiago vive una semana marcada por el arte, el teatro y la música. SAFA convierte doce barrios en circuitos culturales gratuitos, el Festival Hecho en Chile despliega 19 propuestas escénicas por distintas comunas, José Carreras se despide de los escenarios en Monticello, Grace Weinrib presenta nuevas obras en Collectio, y Catalina Bize estrena una inquietante pieza de teatro de objetos en M100. Eso y mucho más.

Santiago estrena su primera Semana del Arte con SAFA

Del 6 al 11 de octubre, 150 espacios culturales de la Región Metropolitana abrirán gratuitamente sus puertas para SAFA, Santiago Festival de las Artes, una iniciativa de Fundación Antenna que busca posicionar a la capital como referente latinoamericano en artes visuales, al estilo de festivales como Art Basel o la Semana del Arte de Ciudad de México. La programación se organiza en doce rutas culturales por barrio —desde las galerías de Vitacura hasta los espacios autogestionados de Yungay y Franklin—, sumando más de 800 actividades entre inauguraciones, conversatorios y encuentros con artistas.

El festival pone especial énfasis en la formación de públicos: la Escuela de Mediación Antenna-UC capacitó a 100 jóvenes para acompañar al público durante la semana, y se realizarán recorridos mediados para estudiantes en 11 espacios, entre ellos GAM, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Chileno de Arte Precolombino. Un jurado integrado por Soledad García, Ignacio Szmulewicz y Varinia Brodsky entregará el Premio SAFA a la Mejor Exposición, además de reconocimientos a un Artista Emblemático y un Agente Cultural.

El público también tendrá un rol activo: podrá votar por su exhibición favorita para el Premio SAFA a la Mejor Exposición del Público, y quienes participen optarán a un Premio SAFA al Público de un millón de pesos. La programación completa estará disponible desde el 23 de septiembre en safa.cl y en @safa_stgo.

Beatrice di Girolamo regresa a la escena tras más de una década

A partir del 1 de octubre, en el marco de SAFA, Aninat Galería inaugura Dentro del Aire, nueva exposición de la artista chileno-italiana Beatrice di Girolamo, quien regresa a Chile tras participar como asistente en la 61ª Bienal de Venecia. Curada por César Gabler, la muestra reúne diez obras que tensionan los límites entre pintura, escultura y arquitectura, en un lenguaje donde ambas disciplinas dejan de ser categorías independientes para convertirse en un mismo territorio de exploración.

En sus nuevas piezas, di Girolamo trabaja con madera, color, geometría y volumen, construyendo obras que se despliegan sobre el muro y a la vez lo transforman, activándolo e interrumpiéndolo. Uno de los elementos centrales de su trabajo es la “trampa al ojo”: superficies planas que parecen tener relieve y estructuras con volumen que, gracias a la pintura, parecen completamente planas. “Mitad pintura, mitad escultura; mitad explosión, mitad contención”, explica la artista, cuya práctica dialoga con las búsquedas del arte neoconcreto.

Nacida en Santiago en 1969, di Girolamo estudió Diseño y pintura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde 2004 se dedica exclusivamente a su práctica artística, trabajando con madera desde 2007. Su obra se ha presentado en Santiago, Valdivia, Chiloé y Concepción, además de ferias internacionales en Toronto, Lima, Nueva York y Miami, y en 2013 fue artista invitada a la IX Bienal del Mercosur en Porto Alegre. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre.

Hecho en Chile despliega 19 propuestas escénicas por Santiago

El VI Festival Internacional Hecho en Chile abre el viernes 2 de octubre en el Centro Cultural de Puente Alto Juan Estay con Dora, montaje de la actriz y directora brasileña Sara Antunes que reconstruye la historia real de Maria Auxiliadora Lara Barcelos, militante contra la dictadura brasileña que encontró refugio en Chile antes de verse forzada nuevamente al exilio tras el golpe de 1973. Durante diez días, el festival reunirá a 125 artistas en 19 propuestas gratuitas de teatro, danza, música y narración oral, con creaciones vinculadas a seis regiones de Chile además de Brasil, Colombia y Ecuador.

A diferencia de ediciones anteriores, esta versión despliega su programación por Puente Alto, Peñalolén, La Cisterna, Lo Prado y Santiago. “Para nosotros, descentralizar un festival no significa solamente mover una obra de un escenario a otro, sino que también provocar encuentros entre artistas, públicos y territorios distintos”, explica Eduardo Luna, director general y artístico. Entre los hitos destaca el estreno de Fantasmas, de Implicancia Teatro, el 7 de octubre, que cruza ciencia ficción, memoria y duelo.

El encuentro suma también instancias fuera de la cartelera, como el ciclo Escribir Después, dedicado a dramaturgas mayores de 35 años, y la Ruta Hecho en Chile, que entre el 6 y el 10 de octubre llevará a programadores y agentes internacionales por distintos espacios, incluyendo el Mercado Hecho en Chile y un Foro Italia-Chile. Nacido en 2023 con 1.450 asistentes, el festival alcanzó 2.736 personas en su quinta edición y cerrará este año el 11 de octubre en Plaza Lo Ovalle, La Cisterna.

MUDA, el Festival de la Memoria, con Álex Anwandter, Ana Tijoux y Candelabro, Inti-Illimani y mucho más

MUDA, el Festival de la Memoria, se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional, reuniendo a casi 40 bandas nacionales e internacionales en tres escenarios. El cartel suma nuevos nombres como Álex Anwandter, Candelabro, Ana Tijoux, Hesse Kassel y CAF, junto a referentes como Inti-Illimani, Javiera Mena y el legendario argentino Víctor Heredia, además de artistas internacionales como Systema Solar (Colombia), Kizaba (RD Congo) y Black Pantera (Brasil).

Más allá de la música, el festival despliega una experiencia cultural completa con espacios como la Carpa del Pensamiento, dedicada a charlas y conversatorios con figuras como las Premios Nacionales de Periodismo Mónica González y Faride Zerán, y escritoras como Diamela Eltit y Nona Fernández; y la Carpa Andrés Pérez, destinada a las artes escénicas, que presentará el musical Allende: la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar. La programación se completa con una feria del libro, visitas guiadas a los sitios de memoria del Estadio Nacional, activaciones muralistas y un espacio de gastronomía patrimonial con marcas como La Piojera y Comadre Lola.

Las entradas están disponibles en festivalMUDA.cl.

José Carreras llega con su gira de despedida

El destacado tenor catalán José Carreras se presentará por primera vez en Gran Arena Monticello el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas, en el marco de la gira de despedida que recorre importantes ciudades del mundo. Iniciada su carrera en 1970 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Carreras debutó joven en escenarios como el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York y la Royal Opera House de Londres.

A lo largo de su trayectoria, el tenor colaboró con directores de orquesta como Herbert von Karajan —con quien mantuvo una relación artística y personal de más de doce años—, Claudio Abbado y Leonard Bernstein, además de directores de escena como Franco Zeffirelli. Su repertorio incluye más de sesenta obras, entre ellas La Bohème, Tosca y Carmen, y su discografía supera las 150 grabaciones, con 50 óperas completas entre ellas.

Las entradas para el espectáculo están disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello, recinto que además de la Gran Arena ofrece una variada propuesta gastronómica con restaurantes de chefs como Yann Yvin y Sergi Arola.

Collectio inaugura nueva exposición de Grace Weinrib

La galería Collectio presenta, entre el 9 de octubre y el 7 de noviembre, Dondequiera que vayas… ahí estás, nueva muestra individual de Grace Weinrib que marca su regreso a una exhibición propia tras ocho años. Compuesta por obras inéditas, la muestra parte de los papeles que la familia de la artista guardó tras mudarse desde Los Ángeles a Santiago en 1992 —libros, moldes, timbres y fotografías de los años 80— con los que construye “arquitecturas imposibles” a través del collage sobre papel.

Nacida en 1983 en Los Ángeles y licenciada en Artes Visuales por la Universidad Finis Terrae, Weinrib ha expuesto en países como Reino Unido, España, Cuba, Perú y Argentina. En 2015 obtuvo la beca AMA, que la llevó a una residencia en Gasworks, Londres, cuyo resultado presentó al año siguiente en el Museo de Artes Visuales (MAVI) bajo el título “Ya nada será como antes”.

Entre sus encargos recientes destaca una serie publicada en 2025 en la revista Image de Los Angeles Times, además de una pintura del árbol genealógico de la familia Parra realizada por encargo del Museo Violeta Parra, hoy parte de la colección del museo. La exposición puede visitarse de martes a viernes de 11:00 a 19:00 horas y sábados de 11:00 a 14:00 horas, en Nueva Costanera 3445, Vitacura.

Re-producirse indaga en el cuerpo y la identidad

Del 1 al 4 de octubre, el Espacio Patricio Bunster de Matucana 100 presenta Re-producirse, pieza dirigida e interpretada por la actriz y marionetista Catalina Bize del Campo. La obra sigue a una mujer sin nombre convencida de ser observada por una voluntad externa, que decide invertir esa relación de control construyendo réplicas materiales de sí misma, en un relato que cruza preguntas existenciales sobre la identidad femenina con el oficio de la marionetista.

“Es un relato íntimo donde una actriz de alrededor de 40 años mezcla sus preguntas existenciales sobre ser mujer con su oficio de marionetista”, explica Bize sobre esta propuesta que sitúa en el centro la pregunta por qué significa habitar un cuerpo y construir una identidad. El montaje entiende la reproducción desde dos dimensiones: la biológica y la artística, en una cadena que se proyecta hacia el infinito a través de réplicas que a su vez desean replicarse.

El lenguaje visual expande el oficio tradicional de la marionetista hacia la escenografía, el sonido y la multimedia, con elementos performáticos donde “la iluminación, el sonido, la escenografía y la multimedia no acompañan, sino que tienen tanto protagonismo como ella”, detalla la directora. Con funciones de jueves a domingo a las 20 h y una duración de 50 minutos, la obra tiene clasificación para mayores de 16 años, con entradas desde $5.000 los jueves populares.

PAI se presenta en Barra de Pickles

El músico y productor chileno PAI se presentará este sábado 3 de agosto a las 21:00 horas en Barra de Pickles, donde llevará al escenario una propuesta que cruza electrónica, live looping e instrumentos andinos.

Con esta propuesta, PAI —conocido por su formato de one-man live act y por presentarse en escenarios como Creamfields Chile y Corona Sunset Festival— está mostrando su nueva etapa artística donde música, lenguaje audiovisual y performance se integran para reflexionar sobre la identidad y el costo de ser visto en el siglo XXI.

El Foro de las Artes de la U. de Chile abre su 12ª edición con concierto gratuito en Huechuraba

El concierto gratuito Hagamos jardín reunirá al Dúo Orellana & Orlandini con jóvenes músicos de la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba para inaugurar, el 1 de octubre, la 12ª edición del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, bajo el eje temático Subversión sensible. El encuentro está encabezado por Luis Orlandini, reciente Premio Nacional de Artes Musicales 2026, junto al profesor Romilio Orellana, ambos académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes, organizado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

La rectora Alejandra Mizala destacó que realizar esta versión en Huechuraba permite “ampliar los espacios de encuentro con la comunidad y contribuir a democratizar el acceso a la cultura”, mientras que el alcalde Maximiliano Luksic valoró el cruce generacional del evento, que conecta “a artistas de gran trayectoria con las nuevas generaciones de nuestra comuna”. El nombre del concierto recoge la frase “en sus ruinas hagamos jardín”, del Himno de los Estudiantes Americanos, incluida por Gabriela Mistral en su antología Lecturas para mujeres.

En términos musicales, el Dúo Orellana & Orlandini interpretará obras de Vivaldi, Albéniz, Gnattali y Manuel de Falla, mientras que la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba, dirigida por Lautaro Miranda, abordará música de películas como Game of Thrones y Piratas del Caribe, cerrando ambos grupos juntos con el primer movimiento del Concierto para dos mandolinas y orquesta de Vivaldi. El concierto da inicio a una cartelera de más de 40 actividades gratuitas que se extenderá durante todo octubre, disponible en www.forodelasartes.uchile.cl.