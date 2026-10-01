“Cuida las cuentas fiscales” y “Gobierno apretado y en aprietos”: las reacciones políticas al Presupuesto 2027

El oficialismo y la oposición abordaron el anuncio del primer presupuesto de Kast, que contempla un aumento de gasto público con el foco en seguridad, empleo y salud.

El presidente José Antonio Kast presentó el Presupuesto para el 2027 por medio de una cadena nacional, lo que dejó diferentes reacciones de las bancadas parlamentarias, quienes fijaron postura de cara al comienzo de la tramitación.

De acuerdo al anuncio del mandatario, el erario contempla un aumento de 1,5% de gasto público y estará enfocado principalmente en seguridad, empleo y salud.

Oficialismo valoró los principales ejes del erario 2027

Desde el oficialismo, la senadora María José Gatica (RN), respaldó al presidente y manifestó que “Chile necesita un presupuesto austero, responsable, que ponga la plata donde importa, en seguridad y en ordenar la casa”.

“Nosotros en RN somos hoy día el sostén de este Gobierno. Hemos aprobado todos sus proyectos y vamos a trabajar para que este presupuesto también se apruebe. Porque una cosa es tener las ideas y otra es tener la valentía y los votos para gobernar. Y esa valentía la tiene RN”, añadió.

El diputado Diego Schalper (RN), jefe de bancada e integrante de la Comisión de Hacienda, destacó tres puntos respecto al anuncio presidencial. “Lo primero, es el incremento en 1,5% en el gasto del presupuesto, en minutos donde algunos especulaban que con los ajustes que se han tenido que hacer, las correcciones, el buen manejo de la de las finanzas públicas, no íbamos a alcanzar a subir del 1%. El Gobierno sorprende con un 1,5%, lo cual es una gran noticia, adelantando más de 200 obras públicas para generar empleo”, expresó.

Tras ello, resaltó la “preocupación” de la administración sobre los temas relacionados con la niñez, la creación de empleo y la seguridad, y la importancia de “mantener los beneficios sociales en todos aquellos asuntos que son prioritarios para los chilenos”.

Desde el Partido Republicano, la diputada Macarena Santelices, destacó que el mandatario “haya puesto la salud entre las prioridades del Presupuesto 2027, con un aumento de 4,7% y más recursos para enfrentar las listas de espera, fortalecer la atención primaria y mejorar la gestión de la red”.

En tanto, el diputado Tomás Kast (Evópoli), sostuvo: “Cuidar las cuentas fiscales no significa descuidar las urgencias de las personas. El gasto crece un 1,5% con prioridades claras en inversión, empleo, seguridad, niñez y protección social”.

Las dudas dentro de la oposición tras anuncio de Presupuesto 2027

Por su parte, desde la oposición plantearon dudas sobre las cifras que entregó Kast durante el anuncio del presupuesto.

En este marco, la presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, expresó que “el presidente Kast dijo que un presupuesto decide qué va primero y qué se posterga. Adelantó que seguridad crece 9,1%, salud 4,7% y niñez 4,1%”.

No obstante, declaró que “lo que no dice es qué áreas van a sufrir recortes con un presupuesto tan restrictivo como este. Queremos saber qué se posterga y a quién afecta”.

La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del FA, comentó que “el Gobierno tenía el deber de hacerse cargo de la crisis que ellos mismos generaron con sus malas decisiones económicas en este presupuesto 2027, y, evidentemente, se quedan cortos”.

A lo que agregó: “Son un Gobierno apretado y en aprietos, que no cumple lo que prometió en campaña. Hubiéramos esperado un presupuesto que se la juegue en serio por recuperar empleos y por contener el alza de precios que afecta a tantas familias chilenas. Nada de eso es posible hacerlo con menos. Aunque digan lo contrario, no es posible hacer más con menos“.

Desde el Partido Socialista (PS), el diputado César Valenzuela, manifestó que “el Gobierno está acostumbrado a hacer grandes anuncios, pero con poco contenido, y es por eso que vamos a estar muy atentos al detalle del presupuesto en materias tan sensibles como educación o salud”.

En tanto, Luis Cuello (PC), cuestionó que “es inaceptable que el presidente no haya hecho mención a ninguna medida para enfrentar este nuevo aumento en el precio de los combustibles, este nuevo bencinazo a baja escala (…) el Gobierno debe hacerse cargo de haber lanzado al desempleo a miles de chilenos a partir de una política económica que está centrada en los más ricos”.