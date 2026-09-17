Codelco analiza eventuales despidos en futuro plan de reestructuración

El nuevo presidente ejecutivo Jorge Gómez arribó a Codelco en julio pasado y en su momento fue consultado sobre el eventual despido de funcionarios para reducir costos.

AGENCIA UNO

Codelco está analizando una reducción en su planilla de trabajadores, lo que se traducirá en eventuales despidos, como parte de su futuro plan de reestructuración, a cargo del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y el presidente ejecutivo, Jorge Gómez.

La información fue dada a conocer por Reuters, que precisó que la empresa estatal está desarrollando un plan de reestructuración que, según fuentes conocedoras, incluirá una reducción de la fuerza laboral de entre el 5% y el 20%, que llega a 77 mil trabajadores.

Si bien se esperaba que el anuncio de este programa se concretara en octubre próximo, se pospuso hasta fin de 2026.

“Codelco está trabajando actualmente a través de un proceso diagnóstico para determinar su dirección estratégica y desarrollar un plan de recuperación. Eso ya está en marcha y debería estar ⁠listo para finales de 2026”, dijo la compañía.

El nuevo presidente ejecutivo Jorge Gómez arribó a Codelco en julio pasado y en su momento fue consultado sobre el eventual despido de funcionarios para reducir costos.

“Es demasiado pronto para especular o adelantarnos sobre qué decisiones podrían surgir de esto”, fue la respuesta de Gómez.