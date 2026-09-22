Trabajadores del cobre rechazan proyecto que les quita representación en directorio de Codelco

Es por ello que llamaron al Congreso Nacional “a rechazar de inmediato este proyecto de ley privatizador. Los trabajadores del cobre nos declaramos en estado de alerta nacional”.

AGENCIA UNO

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) dejó ver su molestia al proyecto presentado por diputados oficialistas para eliminar el cupo de los funcionarios de Codelco en su directorio.

En una declaración pública firmada por 26 sindicatos de Codelco, acusaron que “este proyecto de ley no responde a criterios de eficiencia corporativa o gobierno corporativo bajo estándares internacionales. Este es un acto deliberado y estratégico para silenciar la disidencia interna dentro de la mesa directiva de la empresa más importante del Estado de Chile”.

Los trabajadores dejaron ver que la intención es avanzar hacia una privatización de la empresa estatal, ya que “pretenden extinguir la mirada fiscalizadora e independiente de los trabajadores para dejar las manos libres a agendas de enajenación de activos y allanar, sin ningún tipo de resistencia interna ni oposición social, el camino hacia el desmantelamiento y la privatización encubierta de nuestra principal riqueza pública”.

“A las y los parlamentarios autores de esta moción que la presencia laboral en el directorio no es un capricho ni un privilegio (…) La voz minera en la mesa directiva ha sido la garantía histórica de que los excedentes no terminen capturados por intereses transnacionales privados, sino que se destinen a financiar las políticas sociales, el desarrollo de infraestructura crítica y la defensa soberana de la República de Chile”, recalcaron los sindicatos de Codelco.

Ante esto, puntualizaron que no permitirán que “se desmantele el rol histórico de la dirigencia sindical y de los representantes laborales en el corazón administrativo de Codelco. Este ataque legislativo no es contra una directiva, es un atentado directo contra el patrimonio social de todo el pueblo de Chile”.

Es por ello que llamaron al Congreso Nacional “a rechazar de inmediato este proyecto de ley privatizador. Los trabajadores del cobre nos declaramos en estado de alerta nacional”.