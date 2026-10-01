PC pide que Senado investigue falta de gestión por visa a EE.UU. de senador Daniel Núñez

Esta situación generó un duro entrevero entre el legislador y el embajador Brandon Judd, quien apuntó que Núñez no realizó gestión alguna para poder obtener la visa.

AGENCIA UNO

El Partido Comunista (PC) salió a respaldar al senador Daniel Núñez, quien aseveró que se le negó la visa para poder viajar a Estados Unidos y pidió a la Cámara Alta aclarar la situación.

Esta situación generó un duro entrevero entre el legislador y el embajador Brandon Judd, quien apuntó que Núñez no realizó gestión alguna para poder obtener la visa, lo cual fue refrendado por la mesa del Senado.

Ante esto, Daniel Núñez reiteró que solicitó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado tramitar la visa, ya que sería parte de una actividad parlamentaria internacional en Nueva York, lo que le había sido ratificado por sus funcionarios, la que posteriormente le fue denegada.

“Ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia”, fue la respuesta del Senado.

Frente a esto, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió a defender al senador Daniel Núñez: “Fueron correctas las alusiones que se hicieron, porque cuando acá una autoridad, un senador de la República tiene que participar en esa calidad en un evento internacional representando a nuestro país y representando en este caso al Senado, lo que corresponde es que efectivamente se asuma como un desafío institucional, y por lo tanto, la corporación el Senado hacer todas las gestiones necesarias para poder contar con el pasaporte respectivo y también con las visas requeridas por los países de origen o el país al que se va a dirigir el senador en este momento”.

“Nosotros seguimos respaldando el hecho de que aquí hubo una discriminación, hubo al menos arbitrariedad, porque todas estas cosas con el tiempo en que fueron señaladas, que fue antes del 18 (de septiembre) podrían haberse agilizado y nosotros vamos a esperar que se hagan todos los procedimientos”, planteó Figueroa a La Tercera.

Pero Bárbara Figueroa también aprovechó de cuestionar a Cancillería por no hacer mención a la disputa entre el senador PC y el embajador de Estados Unidos, pidiendo que se le entregue una nota de protesta.

“Me parece de aquí lo que también necesitamos en una Cancillería es que de una buena vez se ponga los pantalones y le pueda decir al embajador que por favor guarde silencio, porque su labor diplomática no es venir a enfrentarse con los parlamentarios”, acusó.

Figueroa recalcó que “debe ser la Cancillería la que ponga coto a esta manera de actuar y que haya un llamado de atención, una nota de protesta a Estados Unidos respecto de este comportamiento”.