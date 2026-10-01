En la antesala del Cyber Monday: revelan nueva estafa que utiliza IA

Expertos advierten sobre el uso de inteligencia artificial para crear sitios falsos, correos fraudulentos y anuncios engañosos, y entregan recomendaciones para comprar de forma segura.

A pocos días del Cyber Monday 2026, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre el aumento de las estafas digitales que utilizan inteligencia artificial (IA) para engañar a los consumidores.

La generación automatizada de correos fraudulentos, páginas web clonadas y anuncios falsos son algunas de las técnicas que dificultan la identificación de posibles fraudes durante las compras por internet.

La nueva estafa que utiliza IA y que debes reconocer antes del Cyber Monday

El evento se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre y es uno de los periodos de mayor actividad del comercio electrónico en Chile. Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la edición anterior registró US$531 millones en ventas y 5,1 millones de transacciones, un escenario que también representa oportunidades para los ciberdelincuentes.

Mauricio Reyes, gerente de Desarrollo de Negocios Retail de SONDA, explicó a 24 Horas que “El fraude dejó de ser artesanal. Hoy opera con la misma lógica de automatización y aprendizaje que usan las empresas para vender y eso obliga a que la defensa también aprenda. Una regla fija detecta lo que ya conoce, mientras que un modelo adaptativo puede detectar lo que todavía no tiene nombre”.

Entre las amenazas que enfrentan los comercios figuran el robo de cuentas, las pruebas masivas de tarjetas bancarias y el fraude por triangulación.

Las principales técnicas son:

Páginas web falsas: los delincuentes crean copias de tiendas legítimas para robar datos bancarios y personales.

los delincuentes crean copias de tiendas legítimas para robar datos bancarios y personales. Correos de phishing: utilizan IA para redactar mensajes fraudulentos más convincentes, sin los errores ortográficos que antes permitían sospechar de ellos.

utilizan IA para redactar mensajes fraudulentos más convincentes, sin los errores ortográficos que antes permitían sospechar de ellos. Anuncios falsos: generan publicidad con ofertas engañosas para atraer compradores a sitios fraudulentos.

Clonación de voz y video (deepfakes): imitan la voz o apariencia de otras personas para intentar engañar a las víctimas y conseguir autorizaciones para operaciones financieras.

imitan la voz o apariencia de otras personas para intentar engañar a las víctimas y conseguir autorizaciones para operaciones financieras. Bots automatizados: simulan el comportamiento humano para evadir los controles de seguridad de las plataformas.

Para evitar caer en estas prácticas, se recomienda comprobar cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar información personal o bancaria, desconfiar de descuentos excesivos acompañados de mensajes de urgencia y acceder a las tiendas mediante sus canales oficiales.

También es importante verificar los datos legales del comercio, revisar sus políticas de devolución y privacidad, y preferir métodos de pago que ofrezcan protección al comprador.

El experto también destacó la importancia de la coordinación entre comercios, plataformas de pago y entidades bancarias para detectar operaciones sospechosas con mayor rapidez.