A diez años del referéndum que fracturó el continente europeo, Londres asume el agotamiento de su aislacionismo y ensaya una reconciliación pragmática con Bruselas que podría devolverle a esa zona del mundo el músculo geopolítico que hoy le exigen Washington, Moscú y Pekín.

La historia europea suele avanzar a golpe de rectificaciones silenciosas, pero pocas resultan tan elocuentes como la que hoy protagoniza el Reino Unido. Una década después de que el populismo prometiera recuperar el control y convertir a las islas en un Singapur del Atlántico Norte, el balance del Brexit ofrece una lección cruda sobre los límites del nacionalismo económico. Lejos de desatar el dinamismo anunciado, la ruptura levantó barreras burocráticas que asfixiaron el comercio exterior, encarecieron la canasta de la compra, agravaron la escasez de mano de obra en sectores vitales como la sanidad y la hostelería, y restaron decenas de miles de millones de libras al crecimiento británico. El mito de la soberanía absoluta chocó contra la geografía y contra la realidad de unas cadenas de suministro profundamente entrelazadas a ambos lados del canal de la Mancha.

Ese desgaste cotidiano ha terminado por transformar de raíz el estado de ánimo de la sociedad británica. Las encuestas publicadas en los últimos meses confirman un giro demográfico y cultural irreversible: en torno a seis de cada diez ciudadanos consideran hoy que abandonar la Unión Europea fue un error histórico, y una mayoría clara respaldaría el reingreso si volvieran a abrirse las urnas. El arrepentimiento ya no se limita a las grandes urbes cosmopolitas ni a los jóvenes que en 2016 no tenían edad para votar; penetra también en antiguos bastiones industriales y euroescépticos donde la factura del aislamiento se percibe en cada trámite aduanero, en cada caída de la inversión extranjera y en cada oportunidad laboral frustrada.

Consciente de que el tabú político comienza a resquebrajarse, el Gobierno británico ha optado por una estrategia de acercamiento gradual que evita pronunciar todavía la palabra adhesión, pero vacía de contenido la ruptura.

Los acuerdos sectoriales sellados hace apenas unos días en la cumbre de Bruselas marcan un punto de inflexión inequívoco. El pacto sanitario y fitosanitario para eliminar controles fronterizos sobre los productos agroalimentarios, la vinculación de los mercados de derechos de emisión de carbono, el regreso británico al programa universitario Erasmus+ a partir de 2027 y el nuevo esquema de movilidad para cien mil jóvenes demuestran que Londres acepta alinearse de nuevo con las reglas comunitarias allí donde el coste de la divergencia resultaba insoportable. No es todavía el regreso formal al mercado único, pero sí la admisión explícita de que el divorcio resultó inviable.

Unidad frente a las superpotencias

Sería un error interpretar este deshielo únicamente como una tabla de salvación para la economía británica. En realidad, la Unión Europea necesita tanto este reencuentro como el propio Reino Unido. El mundo de 2026 guarda escaso parecido con el de hace diez años, y Europa atraviesa una encrucijada existencial en la que la fragmentación equivale a la irrelevancia estratégica. Con una guerra de desgaste en su flanco oriental impulsada por el expansionismo de Rusia, una competencia tecnológica, comercial e industrial cada vez más agresiva por parte de China y un Estados Unidos imprevisible que exige a sus aliados europeos asumir el coste de su propia seguridad mientras amaga con giros proteccionistas, el Viejo Continente no puede permitirse seguir dividido.

Recuperar al Reino Unido —primero mediante una integración funcional cada vez más estrecha en defensa, energía y comercio, y, a medio plazo, abriendo la puerta a una reincorporación plena— revitalizaría de inmediato el proyecto europeo en tres frentes decisivos. En primer lugar, sumaría una de las dos únicas potencias nucleares y militares de primer orden en Europa occidental, aportando capacidades de inteligencia, industria armamentística y proyección diplomática indispensables para construir una auténtica autonomía estratégica frente a la amenaza rusa. En segundo lugar, devolvería al bloque comunitario el peso demográfico, financiero y científico de la City londinense y de algunas de las mejores universidades del planeta, multiplicando la escala necesaria para competir con Pekín y Washington en inteligencia artificial, transición energética y biotecnología.

Por último, el retorno británico enviaría un mensaje político de enorme calado dentro y fuera de esas fronteras: el de que la integración europea no es una reliquia burocrática en retroceso, sino el único refugio capaz de garantizar prosperidad, estabilidad democrática y soberanía compartida en una era dominada por gigantes continentales. Hará falta generosidad en Bruselas para no humillar al socio que vuelve y valentía en Londres para explicar a sus votantes que rectificar no es rendirse. Pero si ambos lados están a la altura de este exigente momento histórico, este coqueteo dejará de ser una simple maniobra táctica para convertirse en el verdadero renacimiento geopolítico de nuestra Europa.