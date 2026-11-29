El mandatario fijó el primer aniversario de su Gobierno como meta para mostrar resultados en empleo y calidad de vida, pero el sondeo muestra que el escepticismo respecto al compromiso alcanza a parte de su propio electorado y otros sectores de derecha.

La aprobación del presidente José Antonio Kast subió a 26% en la encuesta Agenda Criteria publicada este domingo. Son tres puntos más que la semana anterior y la segunda alza seguida desde el 15 de noviembre, cuando marcó su mínimo de 18%.

El repunte, sin embargo, no alcanza a su principal apuesta política del momento: un 68% cree que su gobierno es poco o nada capaz de lograr el “cambio radical” en la calidad de vida que prometió para los próximos 100 días.

El compromiso fue anunciado el lunes 23 de noviembre, tras el consejo de gabinete que el mandatario encabezó al regreso de su gira por Asia. Allí fijó el 11 de marzo de 2027, fecha en que cumplirá su primer año en La Moneda, como horizonte para exhibir resultados, con el empleo como prioridad.

“Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema del empleo”, señaló en la ocasión, en la que también reconoció la existencia de encuestas adversas y de “ruidos políticos” provenientes de su sector.

En la nueva medición, la desaprobación bajó cuatro puntos, hasta 64%, tomando distancia del mínimo de mediados de mes, con 72% de rechazo que se registró en medio del paro de camioneros y del alza de $40 por litro en los combustibles que comenzó a regir el 12.

Aun con la recuperación de ocho puntos desde entonces, el respaldo sigue lejos del 50% que Kast marcaba en esta misma encuesta el 22 de marzo, pocos días después de asumir. Además, el escepticismo frente al nuevo compromiso presidencial no se limita a la oposición.

Entre quienes votaron por Kast en primera vuelta, un 52% considera que el gobierno es bastante o muy capaz de cumplir, pero un 36% lo ve poco o nada capaz. En el electorado de Johannes Kaiser la opinión está dividida: 41% lo ve capaz y 43%, no. La percepción negativa sube a 73% entre los votantes de Franco Parisi y a 71% entre los de Evelyn Matthei, pese a que Chile Vamos integra el gabinete, y llega a 94% entre quienes apoyaron a Jeannette Jara.

La encuesta también midió las emociones que despierta el compromiso presidencial. La decepción encabeza con 39%, seguida por la esperanza (31%), el desprecio y la rabia (23% cada una) y el miedo (21%). La confianza llega a 15% y la alegría, a 9%. Entre los votantes de Kast el cuadro se invierte: 58% dice sentir esperanza, 40% confianza y 19% decepción.

No es la primera vez que una promesa del mandatario recibe una respuesta similar. En la medición de principios de noviembre, Criteria consultó por la frase “todo va a estar bien”, que Kast ha repetido en distintas ocasiones. En la ocasión, el 68% estimó entonces que el Gobierno era poco o nada capaz de conseguirlo, frente a un 23% que lo consideró bastante o muy capaz.