“En momentos en que la Iglesia Católica enfrenta una creciente pérdida de fieles, cabe preguntarse qué pueden esperar los católicos de sus pastores cuando son estos mismos quienes omiten la defensa de su doctrina ante discusiones de semejante trascendencia”, cerró el PNL.

AGENCIA UNO

El Partido Nacional Libertario (PNL) apuntó contra el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, luego que saliera en defensa de su hermana, la ministra May Chomali, ante las amenazas de la colectividad de presentar una acusación constitucional en su contra por el financiamiento hormonales a mayores de 16 años.

Los libertarios dieron a conocer una declaración pública, donde cuestionaron que el sacerdote calificara de “machistas” las críticas en contra de la titular del Minsal, dejando en claro que el debate debe darse “desde una perspectiva científica, técnica y moral”.

Esto, luego que Fernando Chomali aseverara en una entrevista que “la ministra de Salud se defiende sola, tiene 68 años y tiene mucha experiencia”., junto con dejar en claro que “hay personas en Chile que no soportan que una mujer sea valorada, o sea no soportan que una ministra mujer sea la mejor evaluada durante muchos meses. Ese es nuestro machismo“.

Ante esta postura, libertarios expresó que “la discusión sobre la hormonización de menores de edad es de naturaleza científica, técnica y moral. Reducirla a una expresión de machismo no solo constituye una descalificación infundada, sino que rebaja considerablemente el nivel de un debate que compromete la salud y la integridad física de nuestros niños”.

Junto con ello, apuntaron contra la postura del arzobispo de Santiago de tildar de “machistas” las críticas a May Chomali. “Hubiéramos esperado del cardenal una defensa de estos estudios con, al menos, la misma vehemencia”.

“Lamentamos que el cardenal haya recurrido a su investidura eclesiástica para descalificar los legítimos cuestionamientos a la gestión ministerial de su hermana (…). La autoridad moral de la Iglesia Católica no es patrimonio personal. De ahí que resulte especialmente grave comprometerla en la defensa política de un familiar”, argumentó el PNL.

“En momentos en que la Iglesia Católica enfrenta una creciente pérdida de fieles, cabe preguntarse qué pueden esperar los católicos de sus pastores cuando son estos mismos quienes omiten la defensa de su doctrina ante discusiones de semejante trascendencia”, cerró el PNL.