Un mes después de que el presidente del PPD asegurara tener “la certeza” de que se iban a reunir los votos, el Frente Amplio y el PC admiten que el resultado es incierto. El giro responde a un adverso panorama en la Cámara que mezcla la indecisión del PDG y la falta de descuelgues en el oficialismo.

La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llega este lunes a la Sala con un informe favorable de la comisión revisora, pero sin los votos garantizados en sala.

El Frente Amplio y el PC, de hecho, reconocieron que el libelo puede caer este lunes. En ese caso, en la oposición apuntan a que el costo de una eventual derrota recaiga en el oficialismo y en un PDG que llega a la votación sin postura común y con dos diputadas ausentes.

“No estamos seguros”, respondió la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuando en el programa Siete Días de Chilevisión le preguntaron si la oposición contaba con los apoyos necesarios.

La diputada admitió que no sabe cómo votará la totalidad de la bancada del Partido de la Gente y advirtió que “quien se abstenga de todas formas está apoyando al ministro Rabat, porque la consecuencia de la abstención es que no va a ser aprobada la acusación constitucional”.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró en Radio Nuevo Mundo que es “altamente probable que tenga resultados que no representen lo que es el sentimiento absolutamente mayoritario” de la población, que a su juicio se ha expresado a favor del libelo presentado por las bancadas de izquierda.

Ante ese panorama, Carmona insistió en que Rabat “debe renunciar” ya que —a su juicio— “no tiene la contextura del punto de vista ético”.

Las encuestas respaldan parte de ese diagnóstico: la medición Criteria del 15 de noviembre registró que un 79% está en desacuerdo con que Rabat siga en el cargo, mientras que el 68% de quienes conocían la acusación estaba de acuerdo con que la oposición la presentara.

Pulso Ciudadano, en tanto, registró un 64,3% a favor del libelo frente a un 21,2% en contra.

El rechazo también alcanza a la gestión del ministro. Según Cadem, un 92% rechazaba a fines de octubre las rebajas de condena que originaron la crisis, y en la medición del 22 de noviembre Rabat apareció como el peor evaluado del gabinete, con un 24% de aprobación.

En la oposición aseguran que un eventual rechazo abre la puerta a “pasar factura” a los diputados que permitan la continuidad de Rabat, en vistas especialmente a la decisión que adopten los integrantes de la bancada PDG.

El giro en las expectativas

El tono previo a la votación de la AC contrasta con el que tenía la oposición hace un mes. El 30 de octubre, en entrevista con EL DÍNAMO, el presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró: “Tengo la certeza de que esta acusación va a contar con los votos en la Cámara de Diputados”.

Dos semanas después, el timonel PPD todavía proyectaba el respaldo de toda la oposición, de la mayoría del PDG y una “colaboración inesperada por parte de parlamentarios oficialistas”.

En la antesala de la votación, sin embargo,y ya como presidente de la comisión revisora, su mensaje fue otro: pidió que “no se busquen artimañas administrativas, políticas o jurídicas para evadir la responsabilidad” y advirtió que “la abstención viene a ser lo mismo que el rechazo”.

Las cuentas en los votos explican por qué se han aplacado las expectativas opositoras . Cuando la acusación fue presentada, el 12 de noviembre, sus impulsores contaban con 65 respaldos y necesitaban 78 si asistían los 155 diputados. Las bancadas oficialistas y la del Partido Nacional Libertario sumaban 75. Como la Constitución exige la mayoría de los diputados presentes, la cifra necesaria cambia con cada ausencia, y eso hace decisivas las licencias médicas.

El PDG, con 14 diputados, es la bisagra de la votación y no ha fijado una posición de bancada. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, ha dejado abierta la opción de liberar a sus parlamentarios: “Cuando hay mucha controversia o hay buenos argumentos de lado y lado, lo que nosotros hacemos como válvula de escape evidentemente es dar libertad de acción”.

A esa indefinición se suman dos bajas en sus filas: Pamela Jiles, que había anticipado su voto a favor, presentó una licencia médica de 15 días, y Zandra Parisi quien se informó que estaba hospitalizada en la Clínica Santa María el día viernes.

Las ausencias también afectan a los acusadores. Yeomans reconoció que tres diputados del Frente Amplio están con licencia médica, algunos por “enfermedades complejas”, y no garantizó que asistan.

El otro factor al que apelaba la oposición para el éxito de la acusación también ha ido perdiendo peso. Se trata de los posibles descuelgues de diputados oficialistas que podrían dar su voto a favor del libelo.

Esa posibilidad, sin embargo, se descarta desde las bancadas oficialistas. A lo más, mencionan en la derecha, podría haber diputados que se abstengan como forma de protesta a La Moneda por no remover al ministro, pero los eventuales descuelgues estarían controlados en gran medida por el despliegue de los ministros Alvarado y García quienes han mantenido contacto permanente con sus partidos; la UDI y RN respectivamente.

Defensa de Rabat confía en la falta de mérito jurídico

El libelo, que comenzará a votarse a partir de las 12:00 horas de este lunes, consta de tres capítulos.

El primero cuestiona los decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes; el segundo, los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad; y el tercero acusa una falta a la probidad por haber entregado información supuestamente inexacta a la Cámara y a la prensa.

La defensa de Rabat, encabezada por el abogado Juan Ignacio Piña, sostiene que el ministro “se ajustó a derecho” y que actuó según su interpretación de la normativa vigente y de los fallos judiciales, por lo que el libelo “no tendría mérito jurídico”, principal argumento que ha enarbolado el oficialismo para la defensa del titular de Justicia.

La comisión revisora de la AC, sin embargo, aprobó el informe el viernes por tres votos contra dos: a favor votaron Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC) y Raúl Soto (PPD), y en contra, Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

La recomendación, eso sí, no obliga a la Sala. Si se aprueba, la acusación pasará al Senado.