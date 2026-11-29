El ministro de Hacienda abordó la meta que el Presidente Kast fijó para su primer aniversario en La Moneda, en la misma semana en que el desempleo llegó a 10%, su nivel más alto en cinco años.

“En economía las cosas no ocurren así. En economía van de a poco”. Con esa frase, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió en Mesa Central de T13 a la consulta por el compromiso del Presidente José Antonio Kast de mostrar un “cambio radical” en la calidad de vida de los chilenos al 11 de marzo, cuando cumpla su primer año en La Moneda.

El mandatario planteó la meta el lunes 23 de noviembre, tras un consejo de gabinete de tres horas y media realizado a su regreso de una gira por Asia. “Tenemos hoy día una fecha, que es el 11 de marzo, donde cumplimos un año, y vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló Kast.

En la ocasión definió el empleo como “la urgencia que tenemos por delante hoy día”.

Al ser consultado por esa meta, Quiroz respondió: “No sé cuándo el Presidente puede haber dicho exactamente eso del 11 de marzo”. Y luego explicó que las estadísticas tardan en reflejar lo que ocurre en la economía: “Lo que ocurre es que los datos económicos se ven siempre con dos meses de rezago”. Por eso, anticipó que la primera señal positiva aparecerá con el Imacec de enero: “Lo van a ver el primero de marzo”, es decir, diez días antes del plazo que fijó el Presidente.

El ministro reafirmó que la economía crecería 3,3% en 2027, con una inversión que se expandiría sobre 8%, y aseguró que “el próximo año vamos a empezar a ver resultados económicos muy relevantes, muy positivos”.

Es la cifra que Hacienda presentó en octubre en el Informe de Finanzas Públicas. En ese informe subió su estimación para 2027 desde 2,8% a 3,3% y recortó la de 2026 de 1,8% a 0,7%. La proyección del ministerio supera la del Banco Central, que en su IPoM de septiembre estimó un crecimiento de entre 2% y 3% para el próximo año.

En materia laboral, Quiroz destacó que la economía registra 70 mil ocupados más, o 55 mil si se corrige por estacionalidad. Según dijo, es un alza que no se veía desde hace más de un año y medio.

En esa línea, proyectó además que el empleo se recuperará desde marzo: “Esto va a ir gradual de a poco, pero cada mes va a ser mejor que el anterior”.

Las cifras que el INE publicó el viernes 27 muestran que el empleo desestacionalizado subió 0,6% respecto del trimestre móvil anterior. Sin embargo, en doce meses los ocupados cayeron 0,4% y los desocupados aumentaron 19,7%. Así, la tasa de desempleo llegó a 10% en el trimestre agosto-octubre.

Para mostrar señales que todavía no aparecen en las estadísticas oficiales, el ministro dijo que Hacienda sigue a diario el consumo a través de las boletas que registra el Servicio de Impuestos Internos. Según explicó, esas boletas muestran un alza sostenida en los últimos tres meses.