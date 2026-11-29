El mecanismo interno, que ya se usó en la acusación contra Nicolás Grau, permite que la bancada anuncie una postura de mayoría favorable al libelo y que algunos de sus diputados igual voten a favor del ministro.

A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la bancada del Partido de la Gente (PDG) aún no define cómo votará.

Según supo EL DÍNAMO, la decisión se tomará la noche de este domingo en una reunión online a la que fueron convocados sus 14 diputados, con tres alternativas sobre la mesa: aprobar el libelo, rechazarlo o dar libertad de acción para que cada legislador vote según su propio criterio.

Aunque la mayoría de los integrantes de la bancada no ha dicho públicamente cómo votará, algunos de ellos ya han dado señales de cómo se configura una mayoría dentro del grupo parlamentario.

El diputado Fabián Ossandón confirmó esta semana a EL DÍNAMO que votará a favor del libelo y aseguró que hay una mayoría inclinada por esa opción. En la vereda contraria, Javier Olivares afirmó este domingo en El Mercurio que votará en contra, porque a su juicio la acusación no tiene mérito jurídico.

Para ese tipo de discrepancias, el PDG ideó un mecanismo que busca mantener la disciplina parlamentaria y la cohesión de una bancada con posturas diversas, no sólo frente a esta acusación, sino también en lo ideológico. Se trata de las “green cards” o tarjetas verdes, que permiten a cada diputado desmarcarse de una decisión de la bancada hasta tres veces al año, ya sea en un proyecto de ley o en una acusación constitucional. Como el uso de la tarjeta está avalado por el propio comité, en el partido sostienen que quien la usa no actúa en contra de la bancada.

Esa opción podrían usarla los diputados que quieran votar distinto a la mayoría, en caso de que esta noche no se dé libertad de acción. Según dicen en el partido, en la bancada aseguran que para esta votación todos los diputados tienen un saldo a favor.

La herramienta ya se ha usado antes: en la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, los diputados Eileen Urqueta y el propio Ossandón la usaron para votar en contra, pese a que la bancada había acordado aprobar el libelo.

El mecanismo se incorporó al reglamento interno de la bancada al inicio del año legislativo, en medio de las primeras tensiones del grupo.

En la sesión de instalación del 11 de marzo, el diputado Cristián Contreras no votó por Pamela Jiles en la elección de la presidencia de la Cámara, que finalmente quedó en manos de Jorge Alessandri (UDI). Semanas después, en abril, la bancada decidió expulsarlo de sus filas, aunque Contreras mantuvo su militancia.

Gobierno ve de reojo al PDG

En la votación del lunes, los desmarques de la mayoría, que hoy se inclinaría por respaldar el libelo, podrían salvar al ministro. Para que la acusación se apruebe se necesita la mayoría de los diputados presentes.

Por eso, a Rabat le basta con que los votos a favor no alcancen esa cifra, y en ese cálculo las abstenciones cuentan para el quórum, pero no suman a favor.

El viernes, la comisión revisora recomendó aprobar el libelo por tres votos contra dos, aunque con ninguno del PDG.

Las licencias de Jiles y Parisi

A la indefinición de la bancada se suma la incertidumbre sobre la asistencia de dos de sus figuras más influyentes: Pamela Jiles y Zandra Parisi, hermana del fundador del partido, Franco Parisi.

Ambas presentaron justificantes médicos de 14 días que coinciden con la votación. La licencia de Jiles rige desde el martes 24 de noviembre. Parisi, en tanto, informó que ese mismo día acudió de urgencia a una clínica dental por una infección asociada a un implante instalado el 30 de octubre.

El caso de Parisi escaló el jueves, cuando el implantólogo Francisco Valdés Pérez, cuyo nombre y firma aparecen en el certificado, negó haberlo emitido. Sostuvo que su firma fue incorporada sin su autorización y anunció que llevaría los antecedentes al Ministerio Público. La diputada pidió disculpas a la clínica y, horas después, dijo que evalúa acciones legales contra el profesional. Según su versión, fue el propio recinto el que le entregó el documento. La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, salió en defensa de sus compañeras y aseguró que tanto Jiles como Parisi “están habilitadas para votar”, mientras que este domingo, la presidenta del PDG, Denise Catalán, dio a entender que Parisi podría presentarse en la Sala.

“La disposición de la diputada Parisi es poder asistir el lunes”, afirmó, aunque precisó que “obviamente todo depende de su estado de salud”.