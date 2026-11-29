El ministro Rau justificó la exclusión de la reforma a la indemnización por años de servicio por la falta de consenso técnico. En paralelo, Quiroz, por su parte, admitió que nunca ha sido entusiasta de modificar el mecanismo de compensación y adelantó que el foco de las medidas será la judicialización del despido.

“Esa es una propuesta que estamos trabajando, pero que en este paquete no va a ingresar por distintas razones”. Con esa frase, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dejó fuera, por ahora, la reforma a la indemnización por años de servicio del conjunto de medidas laborales que el Gobierno ingresará al Congreso en las próximas semanas en su agenda pro empleo.

En conversación con Estado Nacional, de TVN, el secretario de Estado detalló los motivos para dejar fuera la reforma que se anunció a principios del Gobierno, pero que fue perdiendo fuerza con el correr de los meses.

Rau explicó que una de las razones para postergar la reforma “es porque no hay consenso técnico y la otra es porque afecta a un grupo menor de trabajadores”.

Según explicó, el beneficio hoy se activa solo en los despidos por necesidades de la empresa, causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que de acuerdo con sus cifras explica menos del 20% de los casos, y muchos de ellos involucran a personas con menos de un año en su trabajo.

Lo que sí llegará al Parlamento, anunció Rau, es “un paquete de unas diez o más medidas” orientadas al empleo y la adaptabilidad laboral. “Vamos a ingresar entre la próxima semana o la subsiguiente, a más tardar”, detalló el ministro.

Entre las iniciativas mencionó ampliar el contrato de aprendizaje, cuyo límite actual calificó como “muy restrictivo, ya que solamente hasta los 21 años”, y crear un contrato a prueba, porque “hoy día las relaciones laborales que no funcionan desde un principio, igual muchas de ellas se judicializan”.

También propuso incorporar la polifuncionalidad, con el argumento de que “el mercado laboral ha cambiado” por efecto de la tecnología y la automatización.

La mirada desde Teatinos 120 va en la misma dirección. En Mesa Central, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó entusiasmo por modificar la indemnización. “Esa es una idea que yo, en lo personal, nunca he sido particularmente entusiasta”, dijo el ministro.

En cambio, Quiroz puso el foco en lo mismo que mencionó Rau: la judicialización del despido.

Para graficarlo, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que “despedir a un trabajador es más difícil que divorciarse” y agregó que “la decisión de contratar es una decisión muy compleja, está llena de riesgos”.

En esa línea, Quiroz planteó que ese problema podría abordarse con cambios legales o con criterios administrativos de la Dirección del Trabajo.

Gobierno abandona (de momento) agenda de indemnización

La señal de ambos ministros marca una distancia con lo que el propio Ejecutivo venía planteando. En junio, Rau anunció que el Gobierno analizaba reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio por un esquema “a todo evento”, uno de los compromisos de campaña del Presidente José Antonio Kast, que permitiría acceder al beneficio incluso en caso de renuncia y que regiría sólo para contratos nuevos.

El 9 de noviembre, en un seminario de Clapes UC, el ministro aún hablaba de la idea en el marco del proyecto misceláneo: “Estamos evaluando su factibilidad, calculando obviamente todos los números”, dijo.

Hoy, la indemnización equivale a 30 días de la última remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 años.

La urgencia por bajar el desempleo

El contexto explica la urgencia del Gobierno de implementar un nuevo paquete de medidas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación llegó a 10% en el trimestre agosto-octubre, un alza de 1,6 puntos porcentuales en doce meses y la tasa más alta desde marzo-mayo de 2021.

Las personas sin trabajo, según el estudio, suman 1.036.291; los desocupados aumentaron 19,7% en un año y los ocupados cayeron 0,4%. Entre las mujeres, la tasa alcanzó 10,7%, y en la Región Metropolitana, 10,5%.

Hacienda reconoció la gravedad del dato, aunque destacó la creación de 76 mil empleos frente al trimestre previo y sostuvo que “el empleo venía cayendo desde antes que asumiera esta administración”. Quiroz, en tanto, ubicó el repunte a inicios del próximo año: “El primer número positivo (…) lo van a ver el primero de marzo cuando vean el Imacec de enero”.

Para 2027 proyectó además una inversión creciendo “arriba del 8%” y un PIB de 3,3%, con “aumentos relevantes del empleo en Chile”.

El Gobierno se fijó como meta de empleo bajar la desocupación al 6,5% al cierre del mandato, y a fines de octubre, en Enade, Kast pidió a los empresarios que cada uno contratara a una persona más para revertir las cifras. En paralelo, esta semana comenzaron las notificaciones de no renovación a funcionarios a contrata del sector público, tras una circular de Hacienda con instrucciones en la materia.