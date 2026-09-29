Las marcas que participarán en el Cyber Monday 2026: consejos para sacarle el mejor provecho

El evento de comercio online reunirá ofertas en tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes y belleza, entre otras categorías.

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Durante tres días se prolongará en Chile el Cyber Monday 2026, en el que tomarán parte cientos de empresas que ofrecerán atractivas promociones a sus clientes.

De acuerdo con lo previsto, el evento de comercio online comenzará a las 00:00 del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre.

Este Cyber Monday 2026 reunirá ofertas en tecnología, vestuario, hogar, deportes, viajes y belleza, entre otras categorías.

Al igual que en sus versiones anteriores, en esta oportunidad las ofertas de los diversos productos se podrán revisar a través de Cyber.cl, la plataforma oficial del evento.

En esa línea, el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizador del evento, aconsejó a los interesados verificar que se está ingresando al sitio oficial de la empresa y revisar las condiciones de seguridad de la página.

Las marcas que participarán en el Cyber Monday

Según se puede comprobar en la plataforma oficial, entre las principales tiendas que cuentan con secciones destinadas al Cyber Monday están Falabella, Paris, Ripley, Jumbo, Lider, Tottus y Santa Isabel, por ejemplo.

Entre las principales categorías de productos que ofrecerán las distintas marcas que tomarán parte en el Cyber Monday están:

Viajes y turismo | Despegar, Latam Airlines, Viajes Falabella, entre otros.

| Despegar, Latam Airlines, Viajes Falabella, entre otros. Tecnología | Sony, LG, Maconline, entre otros.

| Sony, LG, Maconline, entre otros. Vestuario y calzado | Adidas, New Blance, Bold, entre otros.

| Adidas, New Blance, Bold, entre otros. Mascotas | Dr.Pet, Petvet, SuperZoo, entre otros.

| Dr.Pet, Petvet, SuperZoo, entre otros. Deportes y outdoor | Lippi, Under Armour, The North Face, entre otros.

| Lippi, Under Armour, The North Face, entre otros. Inmobiliarias | Mercado Libre, Norte Verde, Sinergía, entre otros.

Otra recomendación entregada por el organizador apunta a comparar el precio de un mismo producto entre diferentes comercios, con el propósito de establecer cuál es la oferta más conveniente.

Lo anterior, además de revisar las condiciones de cambios, devoluciones y garantías, junto con evaluar los costos adicionales asociados a la compra, como el valor del despacho, los plazos de entrega y las alternativas de retiro en tienda.