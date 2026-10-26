“Inaceptables”: Gobierno reacciona a irregularidades en reportes de emisiones en Enap

Desde la empresa estatal dejaron en claro que estos episodios no tienen impacto en la salud de las personas.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, junto a su par de Energía, Ximena Rincón, calificaron de “inaceptables” los hechos que llevaron a iniciar una investigación por irregularidades en reportes de emisiones de azufre en Enap Refinería Aconcagua, donde arriesga multas por USD 19 millones.

En una declaración pública, los secretarios de Estado aseveraron que tomaron conocimiento de esta situación a fines de abril pasado, e instruyeron al directorio de la empresa a remitirlos al Ministerio Público y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

“En este contexto, los Ministerios de Energía y Hacienda exigen a Enap continuar colaborando activamente con la investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Ministerio Público, para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan”, precisaron en una declaración pública.

Por su parte, desde la empresa estatal precisaron que el proceso sancionatorio “comenzó luego de que la propia empresa detectara internamente inconsistencias en la información reportada”, junto con ratificar la desvinculación de ocho trabajadores.

Junto con ello, dejaron en claro que, ante las irregularidades en los reportes de emisiones de azufre, “no ha existido superación horaria, diaria ni anual de estas normas que están diseñadas para resguardar la salud de las personas”.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) detectó múltiples incumplimientos a las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

“El procedimiento sancionatorio considera cuatro cargos de carácter ambiental, dos de los cuales han sido clasificados preliminarmente como gravísimos debido a la ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos que impidieron a la SMA ejercer oportunamente sus potestades de fiscalización y sanción”, puntualizó la SMA.

De acuerdo con la normativa, Enap dispone de un plazo total ampliado de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la Superintendencia del Medio Ambiente.