Se desborda Quebrada Honda en Las Condes: Senapred emite alerta SAE por aumento del caudal

Senapred llamó a los vecinos a resguardarse ante el aumento del caudal en San Carlos de Apoquindo.

La reactivación de la Quebrada Honda en Las Condes, producto de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana, provocó el desborde del cauce durante la noche de este lunes.

Ante el incremento del caudal, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta SAE para advertir a los vecinos y pedirles que se resguarden.

Se desborda Quebrada Honda en Las Condes

La situación generó preocupación en el sector de San Carlos de Apoquindo, debido a que en esa zona se originó el aluvión registrado hace casi tres semanas.

En paralelo, la Municipalidad de Las Condes activó un polígono de seguridad preventiva para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones.

El área de resguardo comprende sectores cercanos a la precordillera, incluidos los cruces de Camino El Alba con avenida General Blanche, calles aledañas a Quebrada Honda y Paul Harris, además de las inmediaciones de Camino Las Flores, la Universidad de los Andes y establecimientos educacionales del sector.

La medida se enmarca en la Alerta Roja declarada por Senapred para diez comunas de la capital: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. En este contexto, las autoridades locales solicitaron a la población evitar tanto el tránsito peatonal como vehicular por el perímetro delimitado.