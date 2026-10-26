Republicanos acusa a gobierno de Boric de no rebajar penas a pederastas para “blindarse políticamente”

AGENCIA UNO

El diputado Benjamín Moreno (REP) salió a defender el actuar del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de su subsecretario, Luis Silva, por conceder, por vía administrativa, la rebaja de condena a 56 violadores de niños.

En entrevista con T13, el parlamentario rechazó apuntar a un “error” de Rabat y defendió su proceder para entregar beneficios a pederastas.

“Más que un error político del ministro Rabat, yo creo que lo que hace, a través de los distintos decretos, por más que nos gusten o no, que puedan ser o no cuestionables, es hacer lo que jurídicamente él considera en ese minuto que es correcto”, argumentó Moreno, jefe de la bancada de diputados de Republicanos.

Ante esto, Benjamín Moreno cuestionó que el gobierno de Gabriel Boric no entregara rebajas de condena a abusadores de niños y dejara su resolución en manos de la Justicia.

“Los ministros anteriores rechazaban esto para tratar de blindarse, porque ni siquiera es que tuvieran una gran convicción de ir a defender esto, porque si no hubiésemos estado llenos de alegatos, hubiésemos estado con grandes alegatos de mucha extensión, que no ocurrió dentro de los tribunales”, acusó el legislador.

Consultado sobre si hubo un error político en la postura expresada por Rabat de beneficiar a este tipo de condenados, Moreno se sumó a la tesis planteada por La Moneda para defender al titular de Justicia y apeló a un eventual “vacío legal”.

“Más allá de calificar como error o no, yo creo que acá evidentemente había un vacío legal que hoy se está poniendo de relieve, se está tratando de modificar, de arreglar. Pero hoy día quienes nos critican sobre esta medida estuvieron más de cuatro años haciendo esto mismo y simplemente se blindaban políticamente y no asumían la responsabilidad que les correspondía”, puntualizó Benjamín Moreno.

En esta línea, defendió la decisión de José Antonio Kast de mantener en su puesto a Fernando Rabat, apuntando que “lo que está demostrando es que es un presidente que es capaz de dar la cara, de plantear cosas que pueden ser complejas, pero que sí está trabajando y haciendo todos los esfuerzos por mejorar situaciones que, por cierto, a ninguno de nosotros nos gustan”.