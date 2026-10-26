“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”: Lula responde a Kast tras su victoria electoral

El presidente chileno felicitó a Lula por su triunfo electoral, mientras ambos mandatarios manifestaron su intención de fortalecer la cooperación económica y la lucha contra el crimen organizado en la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció el llamado telefónico del Mandatario chileno, José Antonio Kast, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial y aseguró que buscará profundizar la cooperación entre ambos países durante los próximos años.

El gobernante brasileño destacó su intención de avanzar en una agenda conjunta que beneficie a las dos naciones y fortalezca sus vínculos a nivel regional.

Lula responde a Kast tras su victoria electoral

“Fue un placer recibir su llamada telefónica ayer, presidente Kast. En los próximos años, trabajaremos fuertemente en una agenda común bilateral y regional, que beneficie tanto a Brasil como al pueblo hermano de Chile”, escribió Lula en sus redes sociales, en respuesta al saludo que recibió del jefe de Estado chileno tras conocerse los resultados electorales.

Por su parte, Kast había destacado las oportunidades de colaboración entre ambos países, especialmente en materia económica y de seguridad. “Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, publicó el domingo.

En el mismo mensaje, agregó: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

Lula consiguió el 51,79% de los sufragios, frente al 48,21% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, con la totalidad de los votos escrutados.

De esta manera, el mandatario aseguró un cuarto mandato presidencial en Brasil, en una elección que definió la continuidad de su proyecto político y abrió una nueva etapa para las relaciones diplomáticas con los países de la región.