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Senapred declara Alerta Roja en la RM: las 10 comunas bajo riesgo de aluviones y derrumbes

La medida fue adoptada este lunes en medio del sistema frontal que afecta a la zona central.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja durante la tarde de este lunes en 10 comunas precordilleranas de la Región Metropolitana (RM), debido al riesgo de remociones en masa asociado al sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Senapred declara Alerta Roja en la RM

La medida comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, comunas que enfrentan amenazas vinculadas a posibles desplazamientos de tierra y otros materiales en sectores de mayor riesgo.

A través de sus redes sociales, Senapred informó la decisión e identificó los territorios incluidos en la medida.

En ese sentido, la declaración se produce en medio de las precipitaciones y las condiciones meteorológicas que afectan a gran parte de la RM.

“#SenapredRM Se declara #Alerta Roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por remoción en masa”, publicó el organismo.

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