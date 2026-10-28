Flávio Bolsonaro desafía a Lula desde EE.UU. y se autoproclama presidente electo de Brasil

El senador denunció un supuesto fraude electoral y agradeció el respaldo de Donald Trump y Javier Milei, tras arribar a Miami junto a su familia.

Flávio Bolsonaro anunció que encabezará la oposición política de Brasil desde Estados Unidos, país al que llegó junto a su familia tras abandonar territorio brasileño.

En un comunicado difundido por sus aliados, el senador se declaró “verdadero presidente electo de Brasil” y denunció un supuesto fraude en las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

En el mensaje, el excandidato presidencial agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al presidente argentino, Javier Milei, por el respaldo recibido. En particular, destacó la “valentía, sentido de justicia y legalidad” del jefe de Estado trasandino.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, comenzó el texto, en el que también cuestionó el resultado electoral y acusó irregularidades en el proceso.

“La noche del domingo, vi con estupor cómo se materializaba un fraude electoral ante mis ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática, haciendo que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta”, afirmó.

Asimismo, Bolsonaro sostuvo que su salida del país responde a una supuesta persecución política que, según dijo, comenzó con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a otros ciudadanos brasileños y estadounidenses.

Además, aseguró que su salida de Brasil no implica renunciar a su actividad política y prometió continuar la disputa contra el actual gobierno.

“Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre”, concluyó.