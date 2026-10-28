ENADE 2026: Kast llama a los empresarios a invertir y aumentar la contratación ante desempleo

El Presidente José Antonio Kast fue el encargado de cerrar el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2026. Y lo hizo recurriendo a una de sus frases emblemáticas de campaña —”todo va a estar bien”— y con un llamado a las empresas para invertir en el país.

“Chile fue un ejemplo, un faro en Latinoamérica, y podemos volver a hacerlo. Ya lo dimos vuelta una vez y lo vamos a volver a hacer ahora. Y esto no lo digo por voluntarismo, sino porque para el año 2027 ya se proyecta una inversión cercana al 8,1% (…) Miren el salto que estamos a punto de dar. La tendencia la estamos dando vuelta y ya se proyectan más de 95.000 millones de inversión para los próximos 5 años en nuestra nación. Es la cifra más alta de una década”, sostuvo.

El mandatario también destacó que el año siguiente no habrá elecciones de ningún tipo. “Así que tranquilos. Todo va a estar bien. Son 12 meses para trabajar, para invertir sin el ruido de las campañas electorales, que tanto nos desvían, sin el temor de ‘oye pero es que no hagamos esto'”, mencionó.

Luego Kast advirtió que “hay mundos que se quedan pegados en un titular, en una institución pública. Pero la mayoría de los chilenos se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y quiere sacar adelante su nación. No se queda en la pelea pequeña. Busca solucionar los problemas profundos, institucionales que tenemos. Es bien fácil de repente cortar el hilo por lo más delgado. ¿Se arregla el problema? No“.

Junto con ello, instó a los presentes a tomar partido en “dar vuelta un momento muy difícil”. “Nosotros estamos haciendo esa pega. La pregunta es si ustedes están dispuestos a hacerla. ¿Qué hacer? Yo no soy nadie para dar consejo, pero tengo claro que mi padre se habría activado y habría ejecutado. Si le hubiesen dicho, ‘le destrabo este proyecto para que haga una planta’, él la habría echado a andar al tiro. Habría contratado, de todas maneras, más personas. Habría cuidado a los suyos. Así que contraten, no hay mejor política pública que el trabajo formal con contrato “, ejemplificó Kast.

“Este año Chile está nadando contra la corriente. Estamos nadando contra la guerra, contra los temporales, contra el desempleo y contra el pesimismo. Y tenemos que superar ese pesimismo. El camino no es fácil. Y la invitación no es fácil. Exige compromiso, trabajo, esfuerzo, sacrificio y algo de paciencia. Pero sabemos de qué está hecho nuestro país. Nuestro país está hecho de talento, de trabajo, de buenas personas. Y cuando era candidato les decía no se preocupen, todo va a estar bien. Y hoy después de siete meses quiero invitarlos y decirles que todo va a estar bien, si cada uno hace lo que le corresponde“, cerró.