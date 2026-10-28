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Luis Hermosilla queda en prisión preventiva por 16 hechos investigados por cohecho y soborno

La indagatoria también involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra y apunta a una presunta red de favores e intercambio de información reservada.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El abogado penalista, Luis Hermosilla, quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y soborno, que también involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra.

La medida cautelar fue decretada luego de que el tribunal evaluara los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los querellantes y la defensa.

Luis Hermosilla queda en prisión preventiva por 16 hechos investigados por cohecho y soborno

La resolución se adoptó en el contexto de una indagatoria que considera 16 hechos por los cuales se investiga al abogado, en una causa que apunta a una presunta red de favores y acceso a información reservada.

Durante la audiencia, los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, quienes participaron como querellantes, sostuvieron que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 16 delitos de cohecho que se le atribuyen, pese a que su relación contractual no le confería formalmente esa condición.

Por su parte, la defensa del penalista solicitó mantener las medidas cautelares que cumplía hasta ahora, correspondientes a arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Para sustentar su petición, argumentó que el abogado había colaborado en los distintos casos investigados y que no existían motivos suficientes para imponer una medida más gravosa.

Tras escuchar las exposiciones de las partes, el tribunal decretó un receso de una hora y media. Una vez retomada la audiencia, la magistrada determinó que la libertad de Hermosilla constituía un peligro para la sociedad y ordenó su ingreso a prisión preventiva.

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