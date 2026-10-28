La indagatoria también involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra y apunta a una presunta red de favores e intercambio de información reservada.

El abogado penalista, Luis Hermosilla, quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y soborno, que también involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra.

La medida cautelar fue decretada luego de que el tribunal evaluara los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los querellantes y la defensa.

Luis Hermosilla queda en prisión preventiva por 16 hechos investigados por cohecho y soborno

La resolución se adoptó en el contexto de una indagatoria que considera 16 hechos por los cuales se investiga al abogado, en una causa que apunta a una presunta red de favores y acceso a información reservada.

Durante la audiencia, los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, quienes participaron como querellantes, sostuvieron que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 16 delitos de cohecho que se le atribuyen, pese a que su relación contractual no le confería formalmente esa condición.

Por su parte, la defensa del penalista solicitó mantener las medidas cautelares que cumplía hasta ahora, correspondientes a arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Para sustentar su petición, argumentó que el abogado había colaborado en los distintos casos investigados y que no existían motivos suficientes para imponer una medida más gravosa.

Tras escuchar las exposiciones de las partes, el tribunal decretó un receso de una hora y media. Una vez retomada la audiencia, la magistrada determinó que la libertad de Hermosilla constituía un peligro para la sociedad y ordenó su ingreso a prisión preventiva.