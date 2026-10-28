La primera del Gobierno de Kast: oposición confirma acusación constitucional contra Rabat

El ministro Fernando Rabat se defendió de las acusaciones de la oposición, aseverando que, en alusión a los informes para conceder las rebajas de condena, “yo no tengo competencia en esa materia”.

AGENCIA UNO

Las bancadas de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la comparecencia del secretario de Estado ante la Cámara de Diputados.

Esto, luego que el titular de Justicia fuera citado a una sesión especial para explicar la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños por vía administrativa.

Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, declaró que “producto del error garrafal que cometieron, y que es absolutamente imperdonable, es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional”.

Por su parte, la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, puntualizó que “ya iniciamos el primer paso que era escuchar al Gobierno en lo injustificable, se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y por tanto de manera responsable acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional”.

Juan Santana, representante del Partido Socialista, sostuvo que “el ministro Rabat no ha sido capaz de responder a la altura de las circunstancias y es por eso que todas las fuerzas opositoras, porque tenemos un dilema ético y moral con el país y con las familias de aquellas víctimas, vamos a empujar esta acusación constitucional y vamos a hacer uso de todas las herramientas de fiscalización que tenemos a disposición para hacer valer la responsabilidad política que el presidente Kast no quiere hacerle valer a sus ministros”.

Ante este anuncio, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), instó a la oposición a evaluar la pertinencia de la acusación constitucional contra Fernando Rabat.

El diputado oficialista declaró a La Tercera que “la acusación constitucional es la más dura de las herramientas. Evidentemente, yo llamaría al Parlamento a pensar si esto ayuda en algo a las víctimas. Si no, sería mejor concentrarnos en las urgencias legislativas para eliminar este vacío o error legislativo”.

“Evidentemente, pueden hacerlo, a pesar de que es un mes que se dedica al presupuesto. Habrá que hacer espacio para además constituir una comisión que revise esta acusación constitucional. Y en el mes de noviembre estaremos votando presupuesto y acusación constitucional”, puntualizó Alessandri.

Por su parte, el ministro Fernando Rabat se defendió de las acusaciones de la oposición, aseverando que, en alusión a los informes para conceder las rebajas de condena, “yo no tengo competencia en esa materia”, precisando que “que nunca más, ningún delincuente que haya abusado o violado a niños esté en la calle. Y el compromiso, cumpliendo las instrucciones del señor Presidente de la República, es preocuparnos ahora de las víctimas. Nuestro Estado, nuestros órganos especializados, van a evitar la revictimización”.