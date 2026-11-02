Imacec de 0,2% en septiembre: frenazo de la minería sigue afectado a la actividad económica

El retroceso de 12,1% en el sector minero neutralizó los avances en áreas como comercio, servicios e industria manufacturera.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a septiembre creció apenas un 0,2%, en comparación con el mismo del año anterior.

De acuerdo con lo reportado por el instituto emisor, la serie desestacionalizada aumentó 1,9% en un mes y bajó 0,9% en doce meses.

Explicó que este resultado de la actividad económica se debe a la caída del 12,1% en la minería, lo que frenó el crecimiento que mostró el componente no minero, como el comercio, los servicios y el resto de la industria manufacturera.

Por sectores, el comercio destacó con un crecimiento anual de 4,5%, impulsado tanto por las ventas mayoristas como minoristas. En estas últimas sobresalieron los almacenes de comestibles, los establecimientos especializados en vestuario y calzado y las plataformas de comercio electrónico.

Los servicios, en tanto, aumentaron 0,9%, principalmente por el desempeño de las prestaciones personales, en particular las relacionadas con salud.

El crecimiento del 0,2% en la actividad de septiembre representa un respiro ante la serie de resultados negativos del Imacec en lo que va de 2026.

El análisis de Mas ante el Imacec de septiembre

Al abordar el crecimiento de 0,2% del Imacec en septiembre, el biministro Economía y Minería, Daniel Mas, valoró que hay sectores que ya habían comenzado a mostrar señales de crecimiento durante los últimos meses.

“Lo que hemos dicho es que esta economía se va a empezar a activar. Si habría sido un -0,2, son cifras que son bajísimas para lo que queremos de la economía“, le dijo Mas a radio Agricultura.

Respecto del comportamiento de la actividad minera, el secretario de Estado sostuvo que “la minería va a estar caída, sin duda, pero probablemente está menos caída que los meses anteriores“.

En cuanto al propósitro de recuperar el empleo y aumentar el ritmo de crecimiento, Más afirmó que “si queremos generar ese millón de puestos de trabajo que hoy día no hay, tenemos que crecer a otros dígitos“.