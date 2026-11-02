El operativo se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 y recorrerá 335 comunas de Chile.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2026 comenzó su trabajo en terreno, con un despliegue que contempla visitar 111.080 viviendas en las 16 regiones del país.

El proceso, que estará a cargo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 y busca concretar entrevistas en 75.813 hogares para actualizar los indicadores de pobreza en Chile.

El inicio del operativo se realizó en la comuna de Independencia, con la participación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte.

En la instancia, las autoridades llamaron a la ciudadanía a recibir a los encuestadores y colaborar con el levantamiento de información. “Hoy comienza una etapa muy importante, y nuestro llamado es a ser parte de este proceso y recibir a los encuestadores en sus hogares. Cuando una familia abre la puerta y responde, nos permite conocer cuál es la situación actual de nuestro país”, señaló la ministra.

Casen 2026 inicia visitas a más de 111 mil viviendas: cómo reconocer a los encuestadores y verificar su identidad

La medición se realiza en Chile desde 1987 y permite conocer las condiciones socioeconómicas de la población, considerando ámbitos como educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

Sus resultados son utilizados por el Estado para diseñar y evaluar políticas públicas, además de orientar la distribución de recursos y actualizar las cifras de pobreza por ingresos y multidimensional.

Respecto del operativo, los encuestadores realizarán visitas presenciales de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Todos estarán identificados con poleras y chaquetillas que llevarán el logo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, además de una credencial visible con su nombre y RUT. Para comprobar su identidad, las personas podrán ingresar a ESTE LINK. En caso de no encontrar moradores, los trabajadores podrán regresar en otro horario.

Por otra parte, el subsecretario Gabriel Ugarte hizo hincapié en que los antecedentes proporcionados por los hogares son confidenciales y tienen exclusivamente fines estadísticos.

En ese sentido, aclaró que participar en la medición no tiene consecuencias sobre los beneficios sociales: “La Casen no se usa para asignar beneficios. Responder no afecta los subsidios ni modifica el Registro Social de Hogares”, afirmó. Una vez finalizadas las visitas, comenzará el procesamiento y validación de los datos, cuyos resultados se conocerán durante el segundo semestre de 2027.