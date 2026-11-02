Briones rechaza discurso de Kast en ENADE: “Los empresarios se mueven por rentabilidad, no contratan por patriotismo”

Ignacio Briones aclaró que “el crecimiento no depende de la buena voluntad, ni de la buena onda, ni de decir que va a ser extraordinario, ni tampoco de decirles a los empresarios que necesitamos que contraten, poco menos que fuera un acto de patriotismo”.

AGENCIA UNO

Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda rechazó el discurso que entregó el presidente José Antonio Kast en ENADE, dejando en claro que el crecimiento económico no depende del optimismo que el Gobierno quiera plantear.

En entrevista con radio ADN, Briones apuntó a las palabras que entregaron Kast y su ministro Jorge Quiroz a los representantes de los grupos económicos: “Los empresarios se mueven por la oportunidad y por la rentabilidad, no contratan por patriotismo. Entonces, acá generamos las condiciones para que Chile crezca, invierta y contrate más, o vamos a tener un problema que se va a arrastrar más fuerte”.

No obstante, el ex titular de Hacienda valoró que La Moneda dejara atrás el discurso pesimista que quiso instalar desde marzo pasado.

“Yo me alegro, porque el Gobierno partió con un discurso muy pesimista que yo siempre critiqué (…) de que todo se caía a pedazos, de que todo era una emergencia, otros dijeron que el país estaba quebrado. Yo creo que esa fue una pésima idea”, argumentó.

Pero Ignacio Briones aclaró que “el crecimiento no depende de la buena voluntad, ni de la buena onda, ni de decir que va a ser extraordinario, ni tampoco de decirles a los empresarios que necesitamos que contraten, poco menos que fuera un acto de patriotismo”.

Consultado sobre el Imacec de septiembre, que llegó a 0,2%, Briones la tildó de “positivo”, pero dejó en claro que la economía se mantiene débil.

Junto con ello, el ex ministro de Sebastián Piñera cuestionó a los diversos sectores políticos por buscar sustentar sus administraciones e la voluntad política, poniendo como ejemplo al gobierno de Gabriel Boric.